La actividad de la construcción registró en febrero una caída interanual del 0,7%, de acuerdo con el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato también mostró una baja del 1,3% en comparación con enero, lo que marcó un retroceso en el corto plazo.

A pesar de esta variación mensual, el desempeño del sector en el primer bimestre del año se mantuvo prácticamente sin cambios. El acumulado de enero y febrero presentó una leve suba del 0,3%, configurando un escenario de estabilidad en el inicio de 2026.

El análisis del indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) refleja un comportamiento heterogéneo en los insumos. Entre los materiales que registraron aumentos interanuales se destacaron el hormigón elaborado (+15,7%), las pinturas para construcción (+14,0%) y el conjunto de otros insumos, que incluye grifería y vidrio, con una suba del 17,0%.

En contraste, se observaron caídas en insumos clave como los pisos y revestimientos cerámicos (-25,0%), los mosaicos (-21,5%) y el yeso (-18,9%). También retrocedieron los ladrillos huecos (-12,1%) y el cemento portland (-5,3%).

En paralelo, algunos indicadores asociados al sector mostraron señales positivas. En enero, los puestos de trabajo registrados en la construcción privada alcanzaron los 386.177, lo que representó un incremento del 3,6% en comparación interanual.

Además, la superficie autorizada para nuevas obras privadas registró una suba del 3,1% interanual, con más de 1,3 millones de metros cuadrados habilitados, según una muestra de municipios relevados.

En cuanto a las expectativas, la mayoría de las empresas del sector prevé que la actividad se mantendrá estable en el corto plazo. Más del 60% de las firmas, tanto de obra pública como privada, anticipa que no habrá cambios significativos en los próximos meses, mientras que una menor proporción proyecta subas o caídas.

De esta manera, los datos de febrero reflejan una caída puntual en la actividad, pero con un nivel general que se mantiene estable en el arranque del año, acompañado por expectativas empresarias que no anticipan variaciones relevantes en el corto plazo.