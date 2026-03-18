El presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, recibió a la Comisión Directiva del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial en una reunión institucional realizada en la Sala de Situación y Acuerdos del máximo tribunal. El encuentro tuvo como eje abrir un canal de diálogo sobre el funcionamiento del sistema judicial y los desafíos del año judicial en curso.

La reunión se llevó adelante el pasado 16 de marzo y formó parte de una serie de encuentros que la Corte comenzó a mantener con distintas instituciones vinculadas al sistema judicial provincial. La delegación del Colegio de Magistrados estuvo encabezada por su presidenta, Ana Lía Larrea, jueza del Tribunal de Impugnación.

Durante la reunión, Olivares Yapur planteó la necesidad de sostener instancias de diálogo institucional con las entidades que integran el Poder Judicial, con el objetivo de fortalecer la prestación del servicio de justicia en la provincia.

“Tal como lo hice hace cinco años atrás, cada vez que me toca asumir la presidencia, para mí es fundamental entablar o mantener un diálogo con las colegiaturas. Los logros que hemos podido plasmar han sido porque hemos tenido consenso, y el consenso se logra con el diálogo”, señaló el titular de la Corte.

En esa misma línea, explicó que el encuentro tuvo un carácter inicial y que la intención es sostener una agenda abierta de trabajo durante todo el año con las distintas organizaciones que representan a magistrados y funcionarios judiciales.

“Esta es una primera reunión distendida, a agenda abierta. Es más que nada un gesto que he querido tener para abrir una mesa de diálogo permanente que quiero tener este año con ustedes y con todas las colegiaturas”, agregó el magistrado.

Intercambio institucional

Desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Juan valoraron el encuentro y señalaron que permitió plantear inquietudes y propuestas vinculadas al funcionamiento del sistema judicial.

“Ha sido una jornada muy provechosa”, expresó la presidenta de la entidad, Ana Lía Larrea. Según explicó la magistrada, durante el encuentro también se compartieron iniciativas y preocupaciones que el Colegio viene analizando en relación con la actividad judicial y las condiciones de trabajo dentro del Poder Judicial.

“Nos ha contado lo que quiere realizar en este año como presidente y nosotros también hemos manifestado nuestras iniciativas y las preocupaciones que tenemos como institución”, agregó Larrea.

Participaron además del encuentro el vicepresidente del Colegio de Magistrados, Carlos Fernández Collado, juez de Cámara Civil; Mariela López, vocal suplente y defensora penal de la Niñez y Adolescencia N°1; Daniel Guillén, revisor de cuentas suplente y juez del Tribunal de Impugnación; Juan Carlos Pérez, juez de Cámara Civil; y los funcionarios del fuero civil Eduardo Riveros y Ana María Basualdo.

La reunión se enmarcó en la agenda institucional que la Corte de Justicia comenzó a desplegar en el inicio del año judicial, con el objetivo de fortalecer el diálogo con los distintos actores del sistema judicial y consolidar espacios de intercambio para mejorar el funcionamiento del servicio de justicia en la provincia.