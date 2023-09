La desconocida historia con la que Lionel Scaloni sorprendió a todos

En una semana, la Selección Argentina se enfrentará a Ecuador en el Estadio Monumental. Ante esa situación, Lionel Scaloni se refirió al mencionado encuentro y diversos temas. El DT ya se encuentra en el país, enfocado en la preparación de este trascendental compromiso que marcará su debut en las Eliminatorias para el Mundial 2026. El mismo se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México. Durante una conversación informal, el campeón del mundo compartió temas de interés y relató entretenidas anécdotas.

La entrevista antes mencionada se dio con AFA Estudio y Lionel Scaloni comenzó con un recuerdo de cuando recién llegaba a Qatar tras la consagración: “Después de Qatar, en Pujato me esperaban muchos jóvenes que salían de los boliches para que me sacara una foto con ellos. Mis padres tienen una panadería y ellos iban para esperarme a mí y de paso comer algo después del baile. Pasé tres o cuatro días firmando autógrafos en cuatro turnos y mi hermana organizaba la fila. El cuarto día me agarró el stress y me dormía parado”.

Luego, hizo mención sobre un suceso que le ocurrió viajando y no tenía efectivo para pagar el peaje: “Ayer no tenía para pagar en la ruta en Arroyo Seco. Llego al peaje y le digo a la chica, y no sé si me conoció. Le dije que tenía tarjeta, pero me dijo que con tarjeta no se podía. Valía 200 pesos. ‘Te hacen un tickecito y después lo pagás’, me dijo. Lo llamé a Walter (Samuel) porque veníamos uno en cada auto. Paramos en una estación de servicio y le pedí mil pesos a Walter”.

“En el peaje siguiente le doy el ticket a otra chica y me dice ‘tenés que bajar y pagarlo en la oficina’. Agarré y pagué ese y el otro lo pagaré luego. Mi hermana, que tenía que dejarme plata no la dejó. Fue una buena anécdota. Pero la chica del primer peaje estuvo muy bien y me cobró el peaje como debía. Quedaban dos peajes. El auto que me dejaron tiene el telepeaje y yo me confié, pero solo funciona en Buenos Aires”, contó el DT argentino.

Más anécdotas de Lionel Scaloni

Durante una seguidilla de preguntas y respuestas, Scaloni afirmó que si hubiese sido jugador en este tiempo no lo hubiesen convocado para ser parte del Mundial de Qatar 2022: “Este plantel tiene un nivel muy alto, un juego muy superior. Yo no hubiese dado con la talla para poder jugar con ellos”. Por otra parte, recordó su adolescencia y narró: “Siempre me llevaba materias. Pero en la escuela, cuando tenía que estudiar, aprobaba”.

“Estaba enfocado en el fútbol. Me levantaba a las 6.30 para una prueba a las 7.30 y me iba bien. Lo que pasó es que debuté con 16 años en Primera, en Newell’s. Con la promesa de después terminar la secundaria alguna vez y cuando me fui a España no la terminé más”. Y contó un episodio particular con una profesora: “Odiaba matemática. La profesora me decía ‘Lionel, no molestés a la clase, mirá para otro lado’. Sabía que matemática no me gustaba”, agregó el actual DT se la Selección Argentina.