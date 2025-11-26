Crecen los rumores de que cancelan Puro Show: la verdad del escándalo

El pasado 6 de enero del año 2025 llegó Puro Show a la pantalla de El Trece. Con la conducción de Matías Vázquez y Pampito, bajo la promesa de tener "toda la data" sobre las estrellas del espectáculo, el programa se convirtió en uno de los éxitos matutinos del canal.

Desde su estreno, el ciclo se siguió transmitiendo de lunes a viernes de 10:30 a 12:00, y logró generar entrevistas exclusivas a figuras como Wanda Nara, L-Gante, Thiago Medina y reconocidos actores y cantantes. Además, el programa ha sido el encargado de dar distintas primicias que dieron de qué hablar en todos los medios.

No obstante, en el mercado de pases de figuras y programas y de fuertes versiones sobre cambios en la programación de El Trece, se confirmó qué pasará con Puro Show y todos sus integrantes en el año 2026. En una información para Revista Pronto, revelaron que Coco Fernández, productor del canal, confirmó la continuidad del ciclo.