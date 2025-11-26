Detuvieron a una pareja de mecheros que robaban usando un carrito de bebé

La División Policía Ciclista de San Juan informó sobre un procedimiento realizado durante la tarde del martes 25 de noviembre, que resultó en la aprehensión de dos personas por un delito de hurto simple en grado de tentativa. El hecho ocurrió a las 20:08 horas en la intersección de Avenida Rioja y Rivadavia, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con el parte oficial, los individuos detenidos fueron identificados como Mariana Guardia, de 30 años, y Carlos Olivera, de 29. La intervención policial se produjo luego de que un transeúnte alertara a los efectivos y les mostrara una grabación en la que se registraba el momento del ilícito. En dichas imágenes se observaba a los sospechosos sustrayendo un bolso de cuero marrón claro de la marca Amayra del interior del local comercial "Lugui", situado en la calle Tucumán 391 Sur.

Los agentes ubicaron a la pareja en las inmediaciones y, tras proceder a una revisión, hallaron en su poder el bolso sustraído. Posteriormente, se contactó al propietario del artículo, un hombre de 48 años, quien reconoció la pertenencia como suya. Como elemento adicional vinculado al hecho, se incautó un carrito tipo cochecito de bebé de color negro con detalles rosas, marca Belluno Baby.

En el caso intervino la Comisaría Tercera de la jurisdicción. El ayudante fiscal Germán Cuk fue el responsable de ordenar todas las diligencias correspondientes para la investigación del hecho. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.