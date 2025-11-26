Cazzu y Belinda, ex de Cristian Nodal, tuvieron una reunión secreta: por qué

Cazzu regresó a México, específicamente a Ciudad de México, para asistir a un evento organizado por la revista GQ. En el marco de esta gala, se produjo el esperado encuentro con la cantante mexicana Belinda. Lejos de rumores de enojos y tensiones, ambas artistas posaron sonrientes para las fotos de la prensa.

Las imágenes capturadas del gran encuentro dieron la vuelta al mundo y generaron una oleada de comentarios en las redes sociales, tanto a nivel nacional como internacional. Este encuentro de las ex parejas de Christian Nodal no pasó desapercibido para el artista, a quien "no le gustó nada ver las fotos en todos los portales y canales de televisión". Las fuentes indican que Nodal se sintió enfurecido por las fotografías que circulaban.

Publicidad

Desde Ciudad de México, Cazzu lamentó que este suceso solo fuera comentado "desde el morbo" debido al hombre que ambas tienen en común. La cantante argentina aclaró la situación: “Me pasaron tantas cosas esa noche que para mí fue normal. Entiendo que es divertido para la gente, pero me da un poco de tristeza que esté rodeado por el morbo. Ella y yo tenemos más cosas en común que un hombre, la verdad”.

En medio de las fotografías y videos, surgieron versiones sobre una posible colaboración musical entre Belinda y Cazzu, que supuestamente dedicaría frases a su ex pareja, imitando el estilo de Shakira con Gerard Piqué.

Publicidad

Cazzu respondió a estas versiones, calificándolas de "absurda" y asegurando que no tiene intención de crear material musical de ese tipo. La argentina fue contundente al respecto, expresando: "Se me hace una pelotudez".

La cantante argentina enfatizó que ella y Belinda tienen más temas de qué hablar que de su ex pareja, recordando que ambas tienen trayectorias de años y hacen música. Previamente, Cazzu había reconocido que su colega mexicana es una figura importante que ha crecido artísticamente con los años. Si bien Cazzu reconoció que fue "lindo conocer a Belinda", aclaró que no son amigas y que para que exista una amistad debe haber un vínculo de años.