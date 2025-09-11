La esperanza se cocina a fuego lento en la Parroquia Sagrada Familia de Zonda, donde la comunidad religiosa "reza para que no vuelva a llover, al menos por ahora". El motivo es urgente: finalizar la recaudación de fondos para "arreglar el techo del salón parroquial que quedó muy dañado tras el último temporal de lluvia", conocido como el temporal de Santa Rosa. Con una estrategia ya probada y efectiva, el grupo "Amigos de la Parroquia" ha iniciado una nueva campaña de venta de empanadas, buscando replicar el éxito que les permitió reparar parte del techo del templo principal.

Genoveva Aciar, una activa integrante del grupo "Amigos de la Parroquia", compartió la magnitud del desafío y la urgencia de la obra. "Con el último temporal de lluvia, la parroquia se llovió por el mal estado del techo", recordó en diálogo con DIARIO HUARPE, detallando cómo la venta de empanadas anterior fue clave para solucionar esa emergencia. Ahora, el foco está puesto en el salón, una estructura construida en 2011, que es el corazón de las actividades comunitarias. "Lo tenemos que arreglar urgente porque allí realizamos nuestras reuniones y las demás actividades de la parroquia como las clases de catequesis para los niños", explicó con preocupación. El temor es latente: "Y si vuelve a llover tememos que se arruinen los hermosos murales que hay en su interior y que se arruine el machimbre de madera del techo", advirtió Genoveva, subrayando el valor artístico y estructural en riesgo.

Publicidad

La solidaridad ya demostró ser el motor de estos esfuerzos. La reparación del ala derecha e izquierda del techo del templo principal fue posible "gracias a la colaboración de los fieles que donaron los materiales para la obra", dejando al grupo la tarea de cubrir únicamente la mano de obra. Sin embargo, para el techo del salón parroquial, el panorama es diferente: "Ahora no cuentan ni con materiales ni dinero para pagar por el arreglo del techo del salón parroquial por eso comenzaron con la venta de empanadas y de pasteles durante los fines de semana".

La preparación de las empanadas es, en sí misma, una expresión de generosidad. "Las empanadas las hacemos también gracias a la ayuda de la gente", reveló Genoveva. Para la venta de este fin de semana, la comunidad ya aportó un ingrediente crucial: "nos donaron siete kilos de carne molida, el ingrediente más caro. Nosotros tuvimos que poner lo demás".

Publicidad

Este esfuerzo de la Parroquia Sagrada Familia no solo busca reparar un techo, sino también fortalecer los lazos de una comunidad que, ante la adversidad, encuentra en la unión y en la cocina un camino para la reconstrucción y la esperanza.

Cómo ayudar

Aquellos interesados en sumarse a esta noble causa y adquirir las deliciosas empanadas, pueden realizar sus reservas "desde hoy a los teléfonos 2645040245 o 2644103450". La docena tiene un valor de $5.000. Además, quienes deseen colaborar con un aporte monetario directo, pueden acercarse directamente a la parroquia para colaborar.