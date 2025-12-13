Para este sábado 13 de diciembre de 2025, la provincia de San Juan experimentará una jornada de altas temperaturas y condiciones cambiantes. El Servicio Meteorológico Nacional indica que la máxima pronosticada alcanzará los 36°C, mientras que la mínima esperada para la jornada se fijará en los 25°C.

El organismo detalla que la tarde se presentará con un cielo algo a parcialmente nublado. Sin embargo, la mayor precaución se debe tener en la noche, pues se esperan tormentas aisladas.

En cuanto al viento, este tendrá una dirección predominante del sudeste. Se esperan ráfagas fuertes que podrán oscilar entre los 42 y 50 km/h.

Las temperaturas de la región se caracterizan por una marcada oscilación térmica diaria y anual, propia de un clima desértico con elevada aridez y precipitaciones escasas. Las temperaturas máximas en San Juan frecuentemente superan los 39°C, pudiendo alcanzar picos absolutos de 44°C. Las máximas para los días subsiguientes se mantendrán elevadas, oscilando entre los 36 y 28 grados.