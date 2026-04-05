La tragedia que dejó el fuerte temporal en Tucumán tiene como protagonistas a una joven pareja: Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, quienes murieron cuando el auto en el que viajaban fue arrastrado por la corriente y terminó volcado en un canal de riego.

Ambos regresaban de un casamiento en Tafí Viejo cuando fueron sorprendidos por las intensas lluvias. La última comunicación con sus familiares fue cerca de las 21, cuando decidieron esperar dentro del vehículo a que bajara la tormenta antes de emprender el regreso a su casa.

La pareja tenía dos hijos pequeños, que no estaban con ellos al momento del hecho. Según allegados, llevaban una vida familiar muy organizada y eran especialmente cuidadosos con sus rutinas, lo que encendió rápidamente la alarma cuando no regresaron en el horario previsto.

En cuanto a sus actividades, trascendió que Robles trabajaba en la Caja Popular de Tucumán, mientras que Albornoz se desempeñaba en Casa de Gobierno, lo que reforzó la conmoción en distintos ámbitos laborales y sociales de la provincia.

La desaparición generó un intenso operativo de búsqueda que culminó con el hallazgo del vehículo en el barrio Nueva Italia, donde ambos fueron encontrados sin vida dentro del auto.

Las primeras pericias indican que la fuerza del agua arrastró el vehículo hasta un canal de riego, donde se dio vuelta, dejando a la pareja atrapada en medio del fuerte caudal.

El caso conmocionó a Tucumán no solo por la violencia del temporal, sino por la historia de la pareja: dos jóvenes padres que volvían a su casa tras una celebración y que fueron sorprendidos por un fenómeno climático devastador.