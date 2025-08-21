La impactante acusación de Wanda Nara sobre Mauro Icardi

Wanda Nara regresó a Buenos Aires tras un viaje a Los Ángeles y, al llegar al aeropuerto de Ezeiza, se encontró con una prensa expectante. La empresaria, acompañada por su asistente Kennys Palacios, se enfrentó a los medios para abordar el nuevo capítulo del conflicto con Mauro Icardi. La situación escaló rápidamente cuando Nara hizo una serie de acusaciones graves, comparando su experiencia con la de Julieta Prandi, quien recientemente obtuvo una condena por violencia de género y abuso sexual contra su expareja.

La confrontación mediática entre la empresaria y el futbolista del Galatasaray, que se había mantenido en una tregua, se reavivó por cuestiones económicas y, en un primer momento, por la falta de comunicación de Icardi con sus hijas en el Día del Niño. Sin embargo, durante una entrevista en el programa Puro Show, la discusión tomó un giro inesperado, llevándola a revelar detalles impactantes de su relación. En ese contexto, Nara aseguró que su historia tenía "muchos paralelismos" con la de Prandi y Claudio Contardi. Esta declaración generó un tenso intercambio con la panelista Angie Balbiani, a quien Nara le reclamó que no leyera los expedientes al aire, argumentando que hacerlo alimentaba las amenazas.

Publicidad

Wanda insistió en que el tiempo le daría la razón, recordando cómo a Prandi "también la trataron de loca, la ningunearon, no la escucharon". Ante la insistencia del periodista Pampito, quien la confrontó por comparar a Icardi con un violador, Nara respondió que ella no era abogada ni jueza, pero que seguramente habría un juicio oral. Luego, y de manera contundente, respondió a la pregunta sobre si había sufrido violencia física: "Tres veces estuve encerrada, secuestrada con testigos. Sí, tres veces. Ya que a Angie le encanta leer, que vaya a los expedientes penales y que lea".

Polémicas palabras de Wanda Nara sobre Mauro Icardi

El diálogo se tornó aún más dramático cuando el conductor Matías Vázquez trajo a colación un audio de la madre de Wanda, Nora, que hacía referencia a la retención de documentos. Nara confirmó esta situación y, cuando le preguntaron si Icardi era un psicópata, respondió que eso lo determinaría la justicia. Además, acusó al futbolista de negarse a que sus hijas iniciaran terapia, a pesar de que la justicia lo había solicitado. "Hubo violencia con todos", sentenció de forma contundente al ser consultada sobre si sus hijas también sufrieron violencia.

Publicidad

La mediática concluyó su descargo visiblemente agotada. Una de las panelistas, Pochi, notó su voz quebrada y su semblante diferente, a lo que Wanda respondió que la situación era "muy dura" y que "había muchas cosas" que el público no conocía. Relató que su asistente, Kennys Palacios, "vivió los últimos cinco meses" con ella y que sus declaraciones "muy duras" podrían conmover a cualquiera. Finalmente, se refirió al polémico regalo del Día del Niño, explicando que le compró un presente a sus hijas y les dijo que era de Icardi, a lo que él respondió, a sus espaldas, llamándola "mentirosa de mierda". Wanda concluyó, visiblemente frustrada: "Yo hasta acá llegué, no voy a hablar más de este tema".