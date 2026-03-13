Son 80 años de historia, FATE, la única firma de origen nacional en el sector neumático, anunció su cierre el pasado 18 de febrero y desencadenó el despido de 920 personas. El conflicto desatado con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y la toma de la planta se extiende de manera indefinida, luego de que la Secretaría de Trabajo, dictara la conciliación obligatoria y multara a la empresa por el incumplimiento en el pago de salarios durante ese período.

Desde el Observatorio de Actividad Industrial de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, se elaboró un informe sobre el estado de la actividad industrial del neumático. Los indicadores que mostraron el estudio, muestran situaciones alarmantes.

“El cierre de FATE simboliza un punto de inflexión que consideramos necesario documentar y poner en conocimiento público. El sector atraviesa niveles de actividad y empleo que no se registraban ni en los peores momentos de la pandemia. El seguimiento riguroso de estas variables es indispensable para el diseño de políticas industriales informadas", comentó Germán Suppo, director del organismo académico.

Lo que sostiene el reporte, es que el rubro está en una crisis de magnitud inédita. Pero no se generó recientemente ni azarosamente. El panorama viene a partir de una serie de acontecimientos que fueron acumulando problemas sin resolver. En julio de 2025, Bridgestone había presentado un procedimiento preventivo de crisis tras suspender a la totalidad de su personal, luego de registrar una caída del 30 % interanual en sus niveles de venta.

Publicidad

En el sector del neumático afirman que la competencia desleal generada por la apertura de importaciones sin ningún tipo de regulación proveniente de Asia es uno de los factores determinantes de esta crisis. Según datos de la Federación del Neumático relevados por la UTN, actualmente se comercializan más de 180 marcas de origen asiático en el mercado local. En paralelo, las estadísticas muestran que las importaciones de neumáticos de caucho nuevos crecieron en 2025 un 75% respecto del año anterior. La reducción arancelaria escalonada, que llevó las alícuotas del 35% original al 16% vigente desde septiembre de 2025, impulsó las compras externas.

Más crítico que en pandemia

Los datos relevados por el Observatorio Industrial de la UTN-BA muestran una contracción sin precedentes en la producción de neumáticos en la última década. Con excepción de los años 2021 (rebote pospandemia Covid 19) y 2023, en todos los años desde 2016 la producción de neumáticos vino cayendo contra los niveles del año anterior. Así, se pasó de la fabricación de aproximadamente 9 millones de unidades de neumáticos en 2023 a cerca de 6 millones de unidades en 2025, es decir, un 33%. La producción, apuntan, es inclusive menor que en el 2020 pandémico.

También la utilización de la capacidad instalada, medida con datos de Indec, llegó en diciembre 2025 a apenas el 33,4%. Es decir que siete de cada diez máquinas están apagadas. Este ratio refleja una caída de 8,6 puntos porcentuales respecto de la utilización en diciembre de 2024 y también se ubica un 20% por debajo en la comparación con el piso histórico del 2020 pandémico. Este desplome configura un diagnóstico de parálisis terminal para el sector. La industria del neumático ha logrado perforar el piso de la crisis pandémica para hundirse en una crisis sin precedentes.

Precios y empleo

El impacto laboral en el sector es igualmente severo. En el primer trimestre de 2025, el empleo en la producción de caucho se ubicó en 10.942 puestos de trabajo, según relevó la UTN-BA, frente a los 14.723 registrados en 2016, año con el pico sectorial de actividad. Los registros de empleo también se ubicaron un 7,6% por debajo de los niveles en la pandemia. Estos despidos se dan un marco más general de bajas en la industria manufacturera, que alcanzan casi a 300.000 puestos desde que asumió Milei.

Por otro lado, según datos de la consultora Analytica, los precios relativos de las cubiertas de caucho acumularon una caída del 30% desde noviembre de 2023 respecto al resto de los precios mayoristas del país. Medidos al dólar mayorista, esa contracción alcanza el 43,6%. Esta reducción si bien beneficia a los consumidores finales, se produce en un contexto de fuerte contracción de la oferta doméstica, sostienen desde el Observatorio.