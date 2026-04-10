La inflación interanual en Estados Unidos volvió a subir y se ubicó en el 3,3 %, impulsada principalmente por el aumento en los precios de la energía, especialmente los combustibles, según los últimos datos oficiales.

El incremento representa un salto significativo respecto del 2,4% registrado en los meses previos y marca el nivel más alto desde mediados de 2024, en un contexto de presión sobre los costos energéticos.

El principal factor detrás de la suba fue el encarecimiento de la gasolina, que registró aumentos cercanos al 18,9% interanual, junto con fuertes subas en otros derivados del petróleo como el fuel oil.

Este escenario está vinculado a tensiones geopolíticas internacionales que impactaron en el precio del crudo, lo que terminó trasladándose a los consumidores a través de mayores costos en transporte y energía.

En términos mensuales, los precios también mostraron una aceleración, con un incremento del 0,9%, el más alto desde mediados de 2022, lo que refuerza la preocupación sobre una posible persistencia inflacionaria.

Sin embargo, la inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— se mantuvo más contenida, en torno al 2,6% interanual, lo que sugiere que la presión inflacionaria está concentrada en factores específicos más que en toda la economía.

El dato genera atención en los mercados y en la política monetaria de la Reserva Federal, que podría enfrentar mayores desafíos para continuar con el proceso de control de precios sin afectar el crecimiento económico.