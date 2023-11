Teniendo en cuenta que la fecha prevista para el balotaje irrumpirá en medio del único fin de semana largo de noviembre, se verán afectadas actividades ligadas al turismo, la gastronomía y el comercio. Esa baja, representaría que San Juan se pierda de recaudar más de $523 millones, por lo que hay un gran malestar y preocupación en los trabajadores de estos rubros.

El dato de la cifra millonaria se desprende de un sencillo cálculo, en el cual se toma la recaudación informada por el Ministerio de Turismo y Cultura correspondiente al último fin de semana largo, que fue entre el 13 y el 16 de octubre. El monto informado en aquel momento fue de $471.665.793.

Si a esa cifra se la actualiza con el índice de inflación del mes de octubre, que rondaría el 11% según los pronósticos más optimistas de consultoras públicas y privadas, como el Centro de Almaceneros de Argentina, el número final rondaría los $523.549.030. Dicho monto es lo que podría evitar recaudarse San Juan ante la escasa actividad en los rubros mencionados.

A su vez, vale destacar que en aquella ocasión, desde la cartera de Turismo se informó que la ocupación hotelera tuvo un promedio del 84% en toda la provincia. Algo que contrasta con las actuales proyecciones para el próximo fin de semana largo, ya que según publicó este diario con anterioridad, los prestadores turísticos de diferentes departamentos afirman que las reservas son casi nulas y las consultas por alquileres, escasas.

La crisis en primera persona

Ante la problemática que se presenta con la interrupción de esta importante fecha para el flujo económico de la provincia, DIARIO HUARPE dialogó con los principales referentes de los rubros comercio y gastronomía. En consonancia, todos los entrevistados expresaron su malestar por el no corrimiento del feriado o de la elección, y se mostraron preocupados por la difícil situación que atraviesan ambos sectores.

Mariano Carmona, secretario de la Comisión Directiva de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica: “Creo que es desafortunado tener un fin de semana largo con fines turísticos y el balotaje el mismo fin de semana. Lo que se prevé es la baja de reservas, sobre todo en gastronómicos que estén en el circuito turístico, como los que están en el centro y en zonas de hoteles o de atractivos, sin duda van a perder una oportunidad de estabilizar la balanza”.

A su vez, aseguró que el panorama gastronómico viene sombrío y expresó “Nosotros no podemos guardar el stock y venderlo al día siguiente a precio nuevo, ya que trabajamos con perecederos. La mesa que hoy no ocupo y no vendo, no la vendo más. Realmente es una situación que nos viene agobiando y nos tiene un poco expectantes sobre cuánto vamos a sufrir después, teniendo en cuenta que somos uno de los sectores que la gente primero corta en contexto de recesión o inflación, por ende tenemos las primeras cartas para perder”.

Marcelo Quiroga, titular de Comerciantes Unidos: “Nos va a impactar directamente porque nosotros también nos nutrimos del turismo, y el PreViaje no tuvo los resultados que se esperaban para este fin de semana largo. Hay que tener en cuenta que con ese programa, lo que la gente se ahorra en vi hospedaje o pasaje, lo vuelca al comercio o la gastronomía, y eso ahora no lo vamos a tener”.

En este sentido, afirmó que dentro del ámbito comercial, los que se verán más afectados serán quienes vendan productos regionales, artesanías y prendas de vestir. “La gente que nos visita generalmente busca artículos adicionales”.

Marcelo Vargas, presidente de la Cámara de Comercio del Interior de San Juan: “En esas fechas se va a vender un 30% menos, comparado con cualquier otro fin de semana largo, se va a notar el descenso de la actividad económica”.

“La fecha elegida nos va a perjudicar a todos. El día antes de las elecciones ya no se venden bebidas y eso significa que la gente no sale. Ya el sábado a la tarde no va a haber mucho movimiento, el domingo directamente nada, y el lunes prácticamente no va a haber actividad”.