La Justicia de San Juan condenó este lunes 8 de septiembre a José Armando Vera, de 32 años, por el delito de encubrimiento por receptación. El caso se originó tras el robo a un chofer de la aplicación Uber, a quien le sustrajeron una camioneta en Capital. El vehículo fue hallado luego en un taller de la localidad de Los Berros, Sarmiento.

Según fuentes judiciales, el hecho que dio origen a la causa ocurrió el 21 de agosto, cuando tres personas armadas sustrajeron una camioneta Ford Ecosport a un chofer de Uber en la zona de Concepción, Capital. Dos días después, el vehículo fue encontrado por la Policía en un taller de Los Berros, Sarmiento, donde había sido dejado para su reparación por Vera.

Posteriormente, el 5 de septiembre, personal policial allanó el domicilio del imputado en Los Berros, donde secuestraron diversas autopartes, entre ellas arranques de vehículos y estéreos. Como resultado, Vera fue detenido y quedó vinculado a la investigación.

El caso fue llevado adelante por el fiscal Miguel Ángel Gay, junto al ayudante fiscal José Luis Salinas Molina y los auxiliares Mariana Otiñano y Franco Juárez. Finalmente, mediante la vía de juicio abreviado, se resolvió la condena a prisión condicional por seis meses para el acusado. Además, el hombre deberá cumplir reglas de conductas.