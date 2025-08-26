Un hombre fue condenado este martes 26 de agosto por la Justicia de San Juan tras ejercer violencia física y psicológica contra su pareja durante tres días en el domicilio que compartían, en la localidad de Rodeo, departamento Iglesia.

Según fuentes judiciales, durante los días 9, 11 y 12 de agosto, la víctima fue despertada de manera violenta y agredida con golpes de puños y patadas, lo que le ocasionó lesiones leves en distintas partes del cuerpo, verificadas mediante examen médico legal.

La investigación, a cargo del fiscal Sohar Aballay y su ayudante Patricio Díaz, calificó los hechos como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. El acuerdo de juicio abreviado entre la defensa de O.M.A y el Ministerio Público Fiscal fue homologado por el Juez de Garantías, imponiendo una pena de seis meses de prisión de cumplimiento condicional, debido a la ausencia de antecedentes penales del condenado.

La Justicia indicó que el acusado deberá cumplir durante dos años con reglas de conducta que incluyen la exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento hacia la víctima y su entorno familiar. El fallo busca garantizar la protección de la víctima y supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad y restricción, mientras se da seguimiento al caso dentro del marco de la justicia penal de San Juan.