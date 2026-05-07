La búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido en el geriátrico “Cielo de París” sumó un nuevo capítulo judicial. La Justicia de San Juan resolvió ampliar por 180 días la investigación penal preparatoria contra el médico Adrián Campillay y el dueño de la residencia, Fabián Roberto Kleiman, tras la muerte de María del Carmen Vila, de 79 años.

El caso se remonta al 19 de diciembre de 2023, cuando la mujer falleció tras un cuadro de dolores abdominales y dificultades respiratorias que, según la fiscalía, no fueron atendidos correctamente. La sospecha de una atención médica inadecuada llevó a las hijas de la víctima a denunciar el hecho, lo que derivó en la exhumación del cuerpo para una autopsia.

La reciente prórroga de seis meses fue solicitada por el fiscal Roberto Ginsberg ante el juez Federico Rodríguez, sin que las defensas presentaran oposición. El motivo principal es la necesidad de profundizar en las pericias médicas y testimoniales. Según informó el fiscal a DIARIO HUARPE tras la audiencia, “resta realizar escasos elementos de prueba pero bueno hay que realizarlos por lo tanto es que se pidió esta prórroga y se nos fue concedida”.

Uno de los puntos críticos radica en un informe médico concluido en marzo, que ha sido objeto de controversia entre las partes. En la audiencia se explicó que “hubo presentaciones por parte de los defensores como así también de la querella y estas presentaciones deben ser resueltas, deben ser aclarados los puntos por lo tanto es lo que está restando”.

La acusación sostiene que Campillay, a cargo de la ambulancia que asistió a Vila, decidió no derivarla a un hospital pese a su estado crítico, mientras que Kleiman, como director del lugar, omitió disponer un traslado oportuno. Por su parte, los imputados, que permanecen en libertad con restricciones de viaje, sostienen que actuaron bajo los protocolos profesionales. Con este nuevo plazo, la Justicia buscará determinar si existió una negligencia criminal: “Uno de los defensores manifestó que quiere ofrecer una prueba testimonial asi que hay producir esa prueba y ya tomar una decisión”, indicó el fiscal.