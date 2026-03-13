La Justicia determinón que Redrado no pagará la cuota alimentaria de la hija de Luciana Salazar

La disputa legal entre Luciana Salazar y Martín Redrado dio un giro drástico a favor del economista. Un juez resolvió que el compromiso económico de Redrado debe encuadrarse bajo la figura de “progenitor afín”, lo que implica que la obligación de pagar la manutención de Matilda Salazar finalizó al concluir el vínculo sentimental.

Según reveló el periodista Martín Candalaft, "con esta resolución, Luciana le debe plata a él", ya que el magistrado homologó el acuerdo privado de mayo de 2017 pero determinó que solo tuvo validez mientras existió la pareja.

Pese a que el escrito original mencionaba el compromiso hasta la mayoría de edad de la niña, el juez interpretó que dicha responsabilidad estaba ligada a la convivencia. En este contexto, se supo que Redrado realizó pagos hasta febrero de 2022, superando el tiempo de la relación. Desde su entorno sostienen que incluso habría abonado dinero más allá de lo que correspondería, cifra que podría rondar los 200 mil dólares.

La modelo, que se encuentra muy triste y afectada por la noticia, apelará la medida. Salazar manifestó anteriormente su malestar asegurando que el fallo “limitó los derechos de una menor” y calificó a sus oponentes como “gente frustrada, infeliz y mediocre”.

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Su abogado, Yamil Castrovianchi, cuestionó el fallo y señaló la existencia de un convenio posterior, con un departamento en la calle Sinclair como garantía, firmado cuando ya no convivían, para intentar revertir la decisión en la Cámara.