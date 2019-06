La mágica noche de Beatles Sinfónico

Una noche más que perfecta para traer a la vida a la mítica banda The Beatles a través de la Orquesta Sinfónica de Villa María en el Juan Victoria. Más de 60 músicos tocaron un repertorio de 21 temas, los mejores del grupo inglés que marcó un antes y un después en la década del 60.

Beatles Sinfónico se hizo esperar en el Auditorio repleto. Si bien la cita estaba pactada para los 21.30, los músicos ingresaron pasadas las 22. Pero como dice el dicho: “Lo bueno se hace esperar”.

El primer tema de la Orquesta, dirigida por Luis Nani, fue “Day tripper”. El conjunto cordobés interpretó las canciones junto a los solistas Beatzarro y Pablo Cordero. Luego siguieron “Ticket to ride” y “Lady Madonna”.

Los aplausos del público estuvieron presentes en cada tema, pero cuando fueron los turnos de “Let it be” y “Here comes the sun” las palmas explotaron. El momento más divertido fue cuando el grupo musical interpretó “Yellow Submarine”. La música estuvo acompañada de burbujas que lanzaba una integrante desde el escenario.

“Hey Jude” ganó los minutos más emotivos del show. El público se sumó a las voces de los cantantes, lo que hizo retumbar en el Juan Victoria el famoso estribillo: “Na-na-na na, hey Jude”. Para el final quedaron las frutias del postre para una noche llena de emociones: “Twist and shout” y una inolvidable interpretación de “All you need is love”.

La Orquesta Sinfónica de Villa María, que interpretó Queen Sinfónico hace dos años en el mismo escenario, cerró un show mágico, en la que los artistas y la gente fueron testigos de cómo volvía en vida la famosa banda compuesta por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison.