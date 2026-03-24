Los combustibles volvieron a aumentar en San Juan y la nafta súper ya superó la barrera de los $2.000 por litro. Se trata del sexto incremento en lo que va de marzo, en un contexto de ajustes sostenidos que golpean de lleno al bolsillo de los consumidores.

En esta oportunidad, la suba fue de $21 por litro y se reflejó de manera inmediata en los surtidores. Hasta antes del aumento, los valores en YPF mostraban la nafta súper a $1.992, mientras que la Infinia se ubicaba en $2.163. Por su parte, el Diesel costaba $2.083 y el Infinia Diesel alcanzaba los $2.254.

Con el nuevo ajuste, los precios quedaron por encima de la barrera psicológica de los $2.000 en el caso de la súper, que ahora se vende a $2.013. En tanto, la Infinia pasó a $2.189, el Diesel a $2.107 y el Infinia Diesel a $2.276.

El incremento se suma a una seguidilla de subas registradas durante el mes, lo que marca una tendencia sostenida en el precio de los combustibles. La frecuencia de los aumentos genera preocupación tanto en automovilistas como en sectores productivos que dependen del transporte.

Este escenario no solo impacta en quienes cargan combustible a diario, sino que también repercute en los costos logísticos y, en consecuencia, en el precio final de bienes y servicios. La cadena de aumentos presiona sobre la inflación y complica la economía cotidiana.

Mientras tanto, se espera que el comportamiento de los precios continúe atado a variables como el tipo de cambio, el valor internacional del petróleo y las políticas de actualización del sector. En ese marco, no se descartan nuevos incrementos en las próximas semanas.