La Noche de las Heladerías volvió a demostrar que el helado artesanal tiene un lugar especial en el corazón y en el paladar de los sanjuaninos. Este jueves, cientos de familias se volcaron a los comercios adheridos para aprovechar la clásica promoción 2x1 en el cuarto kilo, en el marco de la 41ª edición de la Semana del Helado Artesanal que organiza la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya). La consigna de este año, “El futuro es artesanal”, no pudo haber encontrado mejor escenario en la provincia: largas filas, veredas colmadas y los sabores agotándose a medida que avanzaba la noche.

DIARIO HUARPE llegó hasta Portho, uno de los locales que rápidamente se transformó en punto de encuentro obligado. Allí, las filas se extendían hacia la vereda y las esperas llegaron a rozar los 40 minutos. Sin embargo, lejos de quejarse, los sanjuaninos tomaron la demora con humor y paciencia: la mayoría asistió en familia y convirtió la espera en una salida amena.

En el local, los gustos solicitados fueron de lo más variados, pero los protagonistas no resultaron los clásicos de siempre. A contramano del eterno reinado del pistacho o del dulce de leche, esta vez se impusieron sabores más novedosos o de perfil gourmet. Entre los más pedidos estuvieron oreo, homenaje Havanna y variedades especiales que combinan texturas y chocolates.

“Este año vinimos por el homenaje a Havanna porque a todos nos encanta”, contó Ramón, quien asistió con sus dos hijos. Su hijo Joaquín, de ocho años, eligió sin dudar: “Para mí, el mejor es el de oreo”. Mientras que su hermana menor, Morena, de apenas cuatro años, fue fiel al favorito infantil por excelencia: “Yo quiero frutilla”, dijo mientras sostenía su cucurucho.

Del otro lado de la fila estaba María Ester, que llegó con sus nietos y no ocultó la nostalgia que le despiertan ciertos sabores: “Mi preferido siempre fue kinotos al whisky. Si hay, no lo cambio por nada”, aseguró entre risas. A su lado, Valentín, uno de sus nietos, ya tenía su elección asegurada: “Chocolate suizo, siempre”, afirmó con convicción.

En la Argentina se consumen en promedio 7,3 kilos de helado por persona al año, una cantidad que suele aumentar hasta los 10 kilos. Según un informe nacional realizado por Afadhya bien los clásicos como dulce de leche, chocolate suizo o chocolate con almendras siguen liderando las preferencias, en los últimos años se observa un crecimiento notable en sabores como pistacho, sambayón renovado, frutos rojos, crocantes y versiones “homenaje” que apelan a combinaciones que recuerdan a golosinas tradicionales.