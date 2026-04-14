Luego de las quejas que llegaron a DIARIO HUARPE por parte de vecinos de Valle Fértil acerca del estado de la planta de tratamiento de residuos urbanos del departamento, este medio dialogó con el subsecretario de Residuos Sólidos Urbanos, Santiago Ceballos, para profundizar en la problemática.

El funcionario brindó precisiones sobre la crítica situación y confirmó que la infraestructura del centro de tratamiento ha alcanzado un nivel de saturación que obliga a las autoridades provinciales y municipales a acelerar las gestiones para su relocalización y el desarrollo de un nuevo proyecto de disposición final.

El fin de la vida útil proyectada

La planta de tratamiento de Valle Fértil forma parte de un sistema de siete centros de disposición final estratégicamente distribuidos en los departamentos alejados de la provincia. Sin embargo, la realidad de este complejo no difiere de la de otros puntos similares que fueron planificados hace más de una década. Ceballos explicó que estas plantas fueron diseñadas con una vida útil estimada de entre 10 y 12 años, un plazo que ya se ha cumplido en su totalidad.

“No escapa a la realidad de algún otro departamento; estas plantas tienen aproximadamente una vida útil de 10 o 12 años, y la del Valle ha llegado a su vida útil”, señaló el subsecretario, marcando el fin de un ciclo operativo para la actual infraestructura vallista. Esta situación de agotamiento estructural es el principal disparador de la necesidad de buscar alternativas inmediatas para evitar una crisis sanitaria en la zona.

Operatividad y causas del colapso

Uno de los factores que aceleró el deterioro del sistema en Valle Fértil tiene que ver con la operatividad de la planta de clasificación. Ceballos detalló que, si bien estos departamentos tienen un volumen de población y una generación de residuos relativamente bajos que permitirían procesar la totalidad del material, diversas contingencias técnicas han afectado el proceso.

En la cadena de tratamiento, existe una fracción de los residuos que no puede ser recuperada (el rechazo) y que debe ser enterrada. No obstante, cuando las plantas de clasificación son mal gestinadas, quedan fuera de servicio por problemas técnicos o reparaciones, y la totalidad de la basura recolectada se deriva directamente al relleno sanitario sin separación previa. Esta práctica recurrente termina acortando drásticamente la capacidad de recepción de los rellenos, provocando el colapso prematuro que hoy se observa en Valle Fértil.

Esta es la imágen que se ve en la planta hoy: montañas de basura sin tratar a cielo abierto.

Responsabilidad municipal y convenios de comodato

Un punto central en la explicación del subsecretario fue la delimitación de responsabilidades sobre la gestión de la basura. Ceballos aclaró que, a excepción del Centro de Tratamiento Número 1 (el Parque de Tecnologías Ambientales que nuclea a nueve municipios y es gestionado directamente por la Secretaría de Ambiente), el resto de los centros departamentales operan bajo una modalidad distinta.

Estos centros han sido entregados en comodato a los municipios, por lo que es responsabilidad de cada gobierno local la gestión operativa de los residuos y el mantenimiento de las plantas de clasificación. “La responsabilidad de la gestión del residuo es de cada uno de los municipios”, enfatizó el funcionario, subrayando que el rol de la provincia en este caso es de acompañamiento técnico y planificación conjunta ante la emergencia.

Hacia un nuevo esquema de tratamiento

Ante la confirmación de que la planta está colapsada, la Subsecretaría de Residuos Sólidos Urbanos ya se encuentra trabajando de manera coordinada con la Dirección de Ambiente de Valle Fértil. El objetivo primordial es la localización de un nuevo predio que permita desarrollar un proyecto de relleno sanitario superador.

Cuando se consiga el nuevo terreno, toda la infraestructura de la Planta será trasladada.

Para que este proyecto avance, es requisito indispensable que el municipio disponga de un terreno fiscal o propio. Una vez asegurado el espacio físico, las alternativas que se barajan incluyen desde el traslado de la maquinaria actual a la nueva ubicación, hasta la generación de una planta de clasificación completamente nueva en el lugar que se determine.

“Estamos en esas tratativas; tiene que surgir también del municipio disponer de este lugar, ya sea un lugar fiscal o un terreno propio, y que a partir de ahí se pueda desarrollar un proyecto de un nuevo relleno sanitario”, concluyó Ceballos.