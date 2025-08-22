Personal de la Sección Sustracción de Automotores, de la Policía de San Juan, en una operación coordinada, se constituyó en el departamento Sarmiento este jueves 21 de agosto para llevar a cabo una serie de allanamientos que culminaron con un importante golpe al delito contra la propiedad. Las diligencias, que se desprendieron de una investigación, resultaron en el secuestro de cuatro motocicletas con distintos tipos de irregularidades, desde adulteraciones en sus números de serie hasta pedidos de captura por hurto y robo.

El procedimiento se gestó a partir de tareas de inteligencia policial que revelaron la posible ubicación de rodados sustraídos en la zona sur de la provincia. Una vez confirmadas las sospechas, los efectivos actuaron con precisión para evitar cualquier intento de fuga o encubrimiento. La labor de los agentes de la Sección de Automotores fue clave para identificar y recuperar los vehículos, los cuales quedaron a disposición de la UFI de Delitos Contra la Propiedad. Desde la fiscalía se dispuso no solo el secuestro de las motos, sino también la vinculación a una causa judicial de las personas que las tenían en su poder, quienes no pudieron justificar su legítima tenencia.

Algunas motos como esta Zanella estaba siendo desmantelada.

El primer rodado recuperado fue una motocicleta Zanella, modelo ZB de 110cc. Este vehículo presentó una chapa patente que, según las pericias preliminares, era apócrifa. Luego los investigadores descubrieron adulteraciones en chasis y motor, cuyos números de identificación habían sido desbastados, una práctica común entre los ladrones para dificultar su rastreo. Además, los delincuentes estamparon nuevos guarismos que no correspondieron con los originales de fábrica, lo que indicó un claro intento de reventa en el mercado negro.

La segunda motocicleta que los efectivos encontraron durante el operativo fue otra Zanella, también modelo ZB de 110cc, de color azul. A diferencia del primer caso, esta moto no tenía sus números adulterados, pero sí poseía un pedido de secuestro vigente. Según los registros policiales, el rodado había sido denunciado por hurto el pasado 8 de marzo en jurisdicción de la Comisaría 31ªde la zona de las Chacritas, en el departamento 9 de Julio y su causa judicial se encontraba a cargo de la misma UFI de Delitos Contra la Propiedad.

En general las motos se encontraban en buen estado.

La tercera moto en ser incautada fue una Honda Biz, de 105cc y de color gris, que circulaba sin dominio. Al verificar los datos del vehículo en el sistema informático, los policías confirmaron que registraba un pedido de secuestro por un robo ocurrido el 8 de abril anterior, un caso que se tramitó en la Comisaría 4ª.

Finalmente, el último de los hallazgos en el departamento Sarmiento fue una moto Keller, modelo Cronos de 110cc, de color gris y sin dominio. Este rodado, al igual que los anteriores, tenía una orden de secuestro por presunto hurto, que se denunció el 24 de noviembre en jurisdicción de la Comisaría 7ª. El hecho de que tres de los cuatro vehículos recuperados tenían pedidos de secuestro.

La Policía ha detectado que las motos sustraídas, son llevadas a otros departamentos, algunos alejados para que no sean encontradas.

El material probatorio y los vehículos incautados quedaron en manos de la Justicia, que continuó con la investigación para determinar la responsabilidad de los implicados y desarticular por completo la cadena delictiva.