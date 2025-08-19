La Policía de San Juan, a través de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5, secuestró este martes 19 de agosto una motocicleta que había sido denunciada como robada en noviembre de 2024.

Según fuentes policiales, la damnificada había informado en su momento que dejó el rodado en un garaje de un consorcio ubicado en Capital, asegurado con traba de seguridad y cadena en la rueda trasera, pero al regresar constató que había sido sustraído.

Tras meses de investigación, el vehículo fue localizado en calle 11, a pocos metros de calle Mendoza, en el departamento Pocito. Allí, efectivos procedieron al secuestro del rodado y dieron intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad, que dispuso la vinculación del poseedor a la causa.