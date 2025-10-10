Un nuevo hecho de inseguridad se vivió en el departamento Caucete. Tras un trabajo investigativo, La Sección Brigada de Investigaciones Este D-5 logró recuperar un iPhone 11 ProMax que había sido denunciado como robado.

Según fuentes policiales, el teléfono fue detectado en Facebook Marketplace a un precio menor al de mercado. La policía procedió a secuestrarlo y posteriormente entregarlo a su dueño, quien confirmó que se trataba de su dispositivo.

El individuo que tenía el teléfono queda a la espera de su situación procesal, con la intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad, mientras se continúan las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho.