Policiales > Caucete

La Policía recuperó un iPhone 11 ProMax que había sido robado

La Policía de San Juan logró recuperar un teléfono robado y restituirlo a su propietario tras identificarlo a la venta en Facebook Marketplace.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La Policía recuperó un celular de alta gama robado en Caucete

Un nuevo hecho de inseguridad se vivió en el departamento Caucete. Tras un trabajo investigativo, La Sección Brigada de Investigaciones Este D-5 logró recuperar un iPhone 11 ProMax que había sido denunciado como robado. 

Según fuentes policiales, el teléfono fue detectado en Facebook Marketplace a un precio menor al de mercado. La policía procedió a secuestrarlo y posteriormente entregarlo a su dueño, quien confirmó que se trataba de su dispositivo.

El individuo que tenía el teléfono queda a la espera de su situación procesal, con la intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad, mientras se continúan las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho.

