Una mujer quedó aprehendida este jueves al mediodía en pleno centro de Capital luego de que intentó sustraer tres prendas de vestir de un local de la Galería Unicentro. La maniobra fue advertida por la dueña del negocio, lo que propició la intervención del Cuerpo Especial de Vigilancia y el posterior inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

El hecho se desarrolló cerca de las 12.40 horas, cuando personal de maestranza de la galería, ubicada en la Capital, solicitó la presencia policial del Cuerpo Especial de Vigilancia (CEV). La alarma surgió a raíz de un presunto hurto en el local de indumentaria denominado "Wen".

Según la información oficial a la que accedió DIARIO HUARPE, dos femeninas ingresaron al local. Al retirarse de la zona de probadores, la propietaria del negocio observó un faltante de la totalidad de la ropa que las clientas habían solicitado. Esta sospecha la motivó a actuar de inmediato. En el momento en que ambas mujeres intentaron traspasar la línea de cajas, la dueña del local detuvo a una de ellas. La mujer solicitó a la involucrada que exhibiera sus pertenencias personales para despejar toda duda.

Ante la requisitoria, la mujer sacó de la mochila que llevaba consigo los tres tops que pertenecían al local. Estas prendas estaban envueltas en el interior de un buzo, un método que, se presumió, fue empleado para ocultar el hurto y evadir los controles. Ante el hallazgo y la evidencia material, personal del CEV, a través del cabo María Ormeño, procedió a la aprehensión inmediata de la mujer.

Tras la detención, se estableció comunicación directa con la Base Acusatoria. El doctor Carlos Ortiz, ayudante de Fiscal de Flagrancia, se hizo presente en el lugar de los hechos para tomar conocimiento de la situación. Con previo aval del Fiscal en turno, dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por el delito de hurto simple.

Para completar las diligencias de rigor, personal de la Comisaría 3º y efectivos de la División Policía Científica arribaron a la Galería Unicentro. Los uniformados trasladaron a la femenina aprehendida a la sede de la dependencia policial a los fines legales correspondientes y para continuar con los trámites judiciales de rigor. El material probatorio, consistente en los tres tops recuperados y el buzo utilizado para ocultarlos, quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia.