Héctor Gabriel Riveros Alday, de 30 años, es un oficial ayudante de la Policía de San Juan que desde 2024 se encontraba en situación pasiva debido a una causa administrativa por abandono de servicio. A pesar de no estar en funciones activas ni portar arma reglamentaria, Riveros se mantuvo visible en la comunidad por su presencia en redes sociales.

En TikTok, bajo el nombre de usuario “@Gabrielriveros441” y con el alias “El hijo de Díos”, compartía videos defendiendo a la policía, comentando temas de seguridad y mostrando su visión sobre la vida institucional. Su perfil lo convirtió en una figura conocida entre los jóvenes y vecinos de Rawson, donde residía y desarrollaba parte de su actividad digital.

Riveros también es reconocido por su estilo directo y su acercamiento a la comunidad, combinando su identidad como policía con la de creador de contenido. Su cuenta refleja su preocupación por la seguridad y su deseo de mostrar una cara más humana de los uniformados.

El oficial continúa internado en el Hospital Rawson tras recibir un ataque con arma de fuego en la madrugada del martes. La gravedad del hecho puso a la provincia en alerta, pero fuentes médicas confirmaron que se encuentra estable.

El hecho

Según el informe de la UFI - Delitos Especiales, el policía de 30 años circulaba en motocicleta en compañía de su pareja cuando, en principio, habría sido objeto de un intento de robo por parte de un agresor. Posteriormente, el hombre persiguió a su atacante hasta el domicilio de este último, situado en el citado barrio. Una vez en el lugar, ambos sostuvieron una discusión. En el momento en que la víctima se retiraba, el agresor, identificado como un menor de edad de 16 años con iniciales M.R., habría sacado un arma de fuego y efectuado aproximadamente cinco disparos.

La Subcomisaría Buenaventura Luna fue la dependencia policial interviniente en primera instancia. Dado que el presunto autor es menor de edad, se dio inmediata intervención al Juzgado de Menores correspondiente. A cargo de la investigación se encuentran el fiscal del caso, Iván Grassi, y su ayudante fiscal, Gimena Cornejo.

