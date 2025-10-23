Tamara Báez volvió a quedar en el centro de la polémica tras un escandaloso episodio que tuvo lugar en un boliche de San Miguel, en el conurbano bonaerense. La ex pareja de L-Gante se habría agarrado a trompadas con otra mujer en un presunto ataque de celos al ver que esta miraba a su actual novio, Thiago Martínez.

Según relató el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, el incidente ocurrió durante un festejo de aniversario en el local bailable llamado Brot, donde Báez había asistido para realizar una "presencia". "Tamara Váez fue con su novio Thiago Martínez a este lugar y en un momento dado... observó que una chica rubia no paraba de mirarlo a su novio y ahí me cuentan que se pudrió", detalló Etchegoyen.

Publicidad

La situación escaló rápidamente hasta la violencia física. "Tamara totalmente violentada, me cuentan que la agarró a trompadas, que le tiró de los pelos y le arrojó vasos", aseguró el comunicador. La otra mujer intentó defenderse y negar que estuviera mirando a Martínez, pero el enojo de Báez ya era incontenible.

Finalmente, el personal del bar logró calmar la situación y, según trascendió, pidieron a los presentes que no dijeran nada ni filmaran lo ocurrido para evitar mayor difusión del escándalo protagonizado por la mediática. A pesar de los rumores de crisis o separación que circularon previamente, la presencia de Tamara junto a Thiago Martínez en el boliche confirmaría que la pareja sigue unida.