Oriana Sabatini contó cómo su papá la ayudó a enamorarse de Paulo Dybala

Oriana Sabatini visitó a Mario Pergolini en el programa Otro día perdido y se animó a recordar los hilos invisibles que la unieron a Paulo Dybala. Aunque hoy son una pareja consolidada, el inicio fue accidentado y cargado de dudas. Según relató la cantante, el primer cruce fue fugaz. Nos conocimos en un boliche pero, literal, fue hola y chau. Él ya me había invitado a salir, pero… confesó sobre aquel momento donde la chispa todavía no había encendido.

La tecnología fue el puente, aunque no de manera inmediata. El futbolista intentó un acercamiento digital que no prosperó de entrada. Me había escrito por Instagram porque un amigo le insiste, Paulo le dice ni nos conocemos, pero me mandó por Instagram, y no le contesté admitió la artista frente a los micrófonos. La insistencia de ese entorno fue vital para que el número de teléfono finalmente llegara a manos del jugador. El amigo le insiste, le dijo que le iba a conseguir el número y Ricky Sarkany le pasó mi número, me escribe y me pone: Hola Oriana, soy Paulo, tenía ganas de invitarte a salir recordó.

Sin embargo, en ese entonces, el nombre del delantero no le decía nada a Sabatini, quien tuvo que recurrir a la sabiduría futbolera de su casa para entender quién era el pretendiente. Yo no sabía quién era, de hecho, esto nunca lo conté…yo no sabía quién era, en un momento me dice Paulo Dybala, le pregunto a mi padre y me dice es un jugador muy importante en Italia reveló sobre la intervención de Ova Sabatini.

La incertidumbre sobre la identidad del joven la llevó a un terreno de nerviosismo cuando él propuso pasar de los textos a la voz. ¿Cómo compruebo que este chico es Paulo Dybala? y me dice: Te llamo. Yo un pánico total, ansiedad porque que te llamen, a los millennials no nos gusta hablar por teléfono concluyó Oriana sobre aquella anécdota que hoy forma parte de su historia de amor. Aquella relación que arrancó a la distancia en 2018 y se mudó a Italia un año después, terminó de fortalecerse cuando el contexto mundial del covid-19 los obligó a convivir de forma anticipada.