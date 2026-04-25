Pamela Pombo contó el calvario que vivió con su marido golpeador

Luego de meses de silencio y angustia contenida, Pamela Pombo decidió presentarse en el programa SQP para exponer la delicada situación que atraviesa con su exmarido, el exjugador de rugby Patricio Albacete. Lo que comenzó como un romance intenso que derivó en una boda lujosa en junio de 2023, se transformó en apenas siete meses en una convivencia marcada por la agresión y el control. Según relató la modelo, los conflictos escalaron rápidamente a partir de agosto de 2024, alcanzando niveles de gravedad que hoy la justicia investiga bajo una carátula que roza el intento de femicidio.

El testimonio de Pombo fue acompañado por grabaciones de las cámaras de seguridad de la vivienda que compartían, donde se percibe el clima de violencia doméstica. Ella detalló que las peleas solían iniciarse por sospechas de infidelidad que él negaba sistemáticamente. "La mayoría de los episodios eran discusiones por infidelidades de él. Yo pedía explicaciones y él me decía que estaba fabulando, que estaba loca, que inventaba. Ese día encontré una tanga en el auto, y él en vez de contestarme me golpeó. Su respuesta fue que llevaba tres años ahí, pero la prenda estaba nueva. No sé, me subestimó. No me gusta hablar, me meto para adentro y le decía ‘me quiero ir’, pero él no me dejaba", explicó visiblemente afectada.

A pesar de haber intentado sostener el matrimonio mediante terapia de pareja y esfuerzo personal, el miedo terminó por imponerse. La exvedette confesó que los registros audiovisuales presentados son solo una parte de la realidad: "Al principio intenté sostener la relación, con miedo, frustración y ganas de creer que podía cambiar. Hicimos terapia de pareja, puse todo de mí, pero llegué a un límite. Me daba miedo", y agregó sobre los videos que "ese es el más tranquilo que tengo". Actualmente, la Justicia dictó una medida cautelar que excluye a Albacete del hogar por un período de 90 días y le impone una restricción de acercamiento.

La abogada de la denunciante, Ivana Lorena Crea, enfatizó la gravedad del cuadro emocional de su cliente, quien sufre ataques de pánico y depresión. "Los hechos de violencia vividos por Pamela comprometen su integridad física, psicológica y emocional. Pamela intentó salvar su matrimonio hasta que realmente vio su integridad física comprometida. Pudo pedir asistencia psicológica y legal. La denuncia fue por violencia y tentativa de homicidio", señaló la letrada. Pombo, por su parte, lamentó haber intentado proteger la imagen de su expareja mientras él ya difundía su propia versión de los hechos. "Hace siete meses que vivo en alerta, no duermo, no como bien", concluyó la mediática sobre su presente.