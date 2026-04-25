Sin Nicole Neumann y con mucho lujo, así fue la fiesta de 15 de Allegra

La ciudad de Olivos fue el escenario de una celebración que rompió los moldes de los quince años tradicionales. Allegra Cubero vivió su gran noche bajo un concepto de club nocturno, donde la tecnología y la interactividad fueron los ejes centrales. El evento, planificado minuciosamente por Fabián Cubero y Mica Viciconte, dejó de lado los protocolos rígidos para transformarse en una experiencia dinámica con pantallas LED, efectos de pirotecnia fría y una estética moderna marcada por carteles de neón.

Los preparativos comenzaron temprano en el salón. Mientras el pequeño Luca descansaba, Allegra y Mica se entregaron a las manos de la maquilladora Agos Rímolo para los retoques finales. Por su parte, el ex futbolista aprovechó las horas previas para relajarse al sol en una reposera, supervisando que cada arreglo floral y detalle de la ambientación estuviera en su lugar. Un punto que generó comentarios en el ambiente fue el diseño del vestido, a cargo de Laurencio Adot. El diseñador, amigo cercano de Nicole Neumann, no formó parte de la lista de invitados a pesar de haber confeccionado la pieza principal de la noche.

La propuesta gastronómica también buscó la originalidad mediante un catering interactivo que fomentó el movimiento constante de los asistentes. En lugar de una cena estática, se ofrecieron bruschettas caprese y brochettes, sumado a una estación de cocina en vivo en el centro del salón donde se preparaban carnes y vegetales al instante. La música, dirigida por un DJ en vivo, mantuvo la energía alta en una pista que brilló con la proyección de una letra A gigante, reforzando la identidad visual del festejo.

Este evento representó la segunda gran celebración para la joven, luego del festejo que Nicole Neumann organizó en febrero. Esta vez, el enfoque estuvo puesto en la innovación y el disfrute compartido con amigos y familiares directos. La jornada culminó cerca de las cuatro de la madrugada, cerrando un capítulo lleno de emociones y marcando una nueva tendencia en celebraciones adolescentes donde la personalización le gana a la tradición.