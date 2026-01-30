Leonardo Rodríguez, del equipo Municipalidad de Chimbas, ganó este viernes la etapa con llegada a la Difunta Correa en la Vuelta Ciclística a San Juan, en una jornada que tuvo viento, tierra en suspensión y baja visibilidad en los kilómetros finales.

La competencia se desarrolló con normalidad durante gran parte del recorrido, pero en los kilómetros decisivos se hizo sentir el viento sur, que levantó tierra y redujo la visibilidad. A pesar de ese escenario, el pelotón mantuvo el ritmo y la definición se dio en plena exigencia física.

Rodríguez logró imponerse en la llegada y cruzó la meta en primer lugar. Detrás arribó su compañero de equipo Julián Barrientos, mientras que el tercer puesto fue para Tomás Contte, representante de la Municipalidad de Pocito. El cierre de la etapa mostró a los corredores enfrentando ráfagas y un terreno exigente hasta el último metro.

La organización de la Vuelta informó que, debido a las condiciones climáticas, la etapa prevista originalmente hacia Alto El Colorado fue reprogramada y se disputará como octava. En su lugar, este viernes se corrió la etapa con destino final en Difunta Correa.

La jornada tuvo su largada oficial a las 15:30 desde Santa Lucía y presentó metas de montaña en la Cuesta de las Vacas y sprints intermedios en Diagonal Sarmiento. La etapa reina hacia Alto El Colorado quedó programada para este sábado 31 de enero, en horario a confirmar.