En el marco de la audiencia pública convocada para debatir la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, centró su exposición en el rol de la minería y el uso del agua en la provincia.

Durante su intervención, el funcionario respaldó el proyecto de adecuación normativa y ratificó la postura del gobierno provincial. “Apoyamos este proyecto de adecuación de los presupuestos mínimos de la ley glaciales”, expresó. En ese contexto, planteó la necesidad de superar lo que definió como una “falsa dicotomía” entre la actividad minera y el uso eficiente del recurso hídrico.

Fernández expuso datos sobre el consumo de agua en San Juan y subrayó el peso relativo de cada sector: “El 81% corresponde al uso agrícola, el 16% al consumo humano y solo el 3% a la minería”. A partir de estas cifras, afirmó que “nuestro problema tiene que ver con mejorar la eficiencia” en el uso del recurso.

En ese sentido, explicó que gran parte de los cultivos aún no cuenta con riego mecanizado y que existen limitaciones en la infraestructura. “Más de la mitad de nuestros cultivos no cuentan todavía con riegos mecanizados”, indicó, y agregó que esto genera “una doble ineficiencia” tanto en la distribución como en el uso dentro de las fincas.

Al mismo tiempo, defendió el rol de la minería dentro de la economía provincial. “La minería tiene para nosotros la oportunidad de generar empleo”, sostuvo, y remarcó que se trata de una actividad que también impulsa inversiones en infraestructura. Según explicó, esos recursos pueden destinarse a obras viales, energéticas y mejoras en sistemas de riego.

El ministro también hizo referencia a las características geográficas de la provincia y al uso del territorio. “San Juan es una provincia montañosa y desértica. Solo el 3% de su territorio pertenece a oasis”, señaló, y afirmó: “Nadie mejor que nosotros está comprometido con la defensa del agua y de los glaciares”.

En ese marco, insistió en la necesidad de integrar las distintas actividades productivas. “Estamos ante el verdadero desafío de nuestra provincia”, afirmó, al referirse a la mejora en la eficiencia del uso del agua, y concluyó: “Ese es nuestro compromiso”.

La audiencia se realizó en el ámbito de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, en el tratamiento del expediente 0072–S-2025, que propone modificaciones a la normativa vigente sobre glaciares y ambiente periglacial.