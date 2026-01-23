Liga Profesional 2026: resultados y fixture de la primera fecha

La Liga Profesional Argentina puso en marcha su Torneo Apertura 2026 bajo el mismo sistema de competición del año pasado, estructurado en dos zonas de 15 clubes donde los ocho primeros de cada una accederán a los octavos de final.

En esta primera jornada, Estudiantes de La Plata inicia la defensa de su título en un marco de amnistía dictado por el Tribunal de Disciplina, permitiendo que los futbolistas sancionados disputen esta fecha inicial. El comienzo del certamen dejó una curiosidad estadística cuando la pelota terminó en el lateral a solo cinco segundos de haber comenzado el juego.

En el plano de los resultados iniciales, el jueves se destacó por los triunfos de los visitantes: Vélez Sarsfield superó a Instituto y Gimnasia de Mendoza venció a Central Córdoba con un tanto de un delantero proveniente de la reserva de Boca en su vuelta a Primera.

Por otro lado, los encuentros entre Aldosivi y Defensa y Justicia, y Unión frente a Platense finalizaron sin goles, mientras que Banfield y Huracán empataron 1-1. La agenda del fin de semana incluye el debut de River ante Barracas Central el sábado y el de Boca contra Deportivo Riestra el domingo.

Fuera del campo, los clubes continúan activos; Tigre incorporó al "Pity" Martínez, mientras que River presentó a David Trezeguet para cumplir funciones en un nuevo rol institucional. Asimismo, Independiente se encuentra en medio de un conflicto por Javier Ruiz ante el renovado interés y oferta de Peñarol.

El fixture se completa con los cruces de viernes entre San Lorenzo-Lanús, Independiente-Estudiantes, Talleres-Newell’s e Independiente Rivadavia-Atlético Tucumán, cerrando el domingo con Tigre ante Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos contra Sarmiento.