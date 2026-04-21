Este domingo 26 de abril se realizará en San Juan el torneo de pesca deportiva “Copa Pejerrey”, que tendrá como escenario el dique Punta Negra. Se trata de la primera edición del evento en ese espejo de agua y contará con la participación de pescadores locales y de otras provincias.

La competencia es organizada por la Asociación Civil de Pesca Deportiva y Actividades Náuticas y prevé la حضور de más de 150 participantes. El torneo incluirá dos modalidades, kayak y embarcaciones —botes y lanchas—, que competirán de manera unificada.

Las categorías serán libres, damas y cadetes hasta 16 años inclusive. Los premios estarán destinados a las piezas de mayor tamaño, con reconocimientos para el primer, segundo y tercer puesto.

“Tenemos muchas expectativas por este torneo, esperamos más de 150 inscriptos, hay mucha gente ansiosa por participar”, señaló Daniel Chacón, referente de la organización. Además, indicó que se espera la llegada de pescadores de provincias como Mendoza y Córdoba.

El certamen entregará $1.800.000 en premios: un millón de pesos para el primer puesto, $500.000 para el segundo y $300.000 para el tercero, además de sorteos entre los participantes.

El cronograma comenzará a las 7 con un desayuno de bienvenida. Luego se realizará la acreditación y control de embarcaciones. Las actividades de pesca se desarrollarán entre las 9 y las 15:15, según la modalidad.

La jornada cerrará a las 16:30 con la entrega de premios, sorteos y un encuentro final con comida para los participantes.

Cronograma