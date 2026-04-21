El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, cruzó a San Juan y elevó el tono del conflicto interprovincial por el proyecto minero Vicuña al reclamar soberanía sobre Josemaría y el área de Ischigualasto. En una entrevista con Radio AM750, en el programa de Víctor Hugo Morales, el mandatario sostuvo que existe un litigio histórico por los límites territoriales y pidió que sea el Senado de la Nación el que defina la cuestión.

El planteo no se limitó al escenario judicial o técnico, sino que se instaló en el plano político nacional. Quintela llevó la discusión fuera del ámbito provincial y reclamó la revisión de los acuerdos firmados en 1968, durante un gobierno de facto, que definieron los límites entre ambas provincias.

Conflicto abierto por límites y recursos

Durante la entrevista, el mandatario riojano sostuvo que el proyecto Josemaría se encuentra emplazado en una zona limítrofe que nunca fue resuelta de manera definitiva. En ese marco, planteó que la discusión no solo involucra a la empresa, Vicuña Corp, sino también a la relación entre provincias.

El gobernador consideró que San Juan debía tener “un gesto de solidaridad y generosidad” con La Rioja, en referencia a la distribución de beneficios económicos y laborales vinculados a la actividad minera. Además, remarcó que el reclamo no es nuevo y que responde a una demanda histórica de su provincia. “Tenemos un conflicto de límites con San Juan que nunca fue dilucidado”, sostuvo.

Ischigualasto, en el centro del reclamo

Uno de los puntos más sensibles del planteo fue la inclusión de Ischigualasto en la discusión. Quintela afirmó que ese territorio, conocido también como Valle de la Luna, pertenecía originalmente a La Rioja y que fue transferido a San Juan en 1968 en un acuerdo que calificó como irregular.

Según explicó, esa decisión fue tomada por autoridades de facto y carecería de legitimidad institucional. En esa línea, planteó la posibilidad de revisar ese esquema e incluso avanzar en un modelo de administración compartida.

“Podríamos compartirlo porque pertenece a ambas partes”, señaló el gobernador, al abrir una nueva arista en el conflicto territorial.

Pide que defina el Senado

Quintela sostuvo que la discusión por los límites interprovinciales debe resolverse en el Congreso de la Nación. En particular, indicó que el Senado es el ámbito institucional correspondiente para debatir y definir estas cuestiones.

“El árbitro tiene que ser el Senado”, afirmó, al tiempo que cuestionó la validez de los acuerdos firmados décadas atrás. Según planteó, cualquier modificación de límites debe contar con aval legislativo y respetar los mecanismos constitucionales.

Minería, ambiente y reparto de beneficios

El mandatario también vinculó el reclamo territorial con la distribución de los beneficios de la actividad minera. En ese sentido, cuestionó que durante años se haya utilizado infraestructura riojana sin generar retornos económicos para la provincia.

Planteó además la necesidad de garantizar empleo local y participación de empresas riojanas en los proyectos. “Necesitamos que los trabajadores riojanos tengan participación”, sostuvo.

Al mismo tiempo, buscó despegarse de una postura antiminera y aclaró que su gestión apoya el desarrollo del sector, aunque con condiciones. “Queremos una minería sustentable, que proteja el ambiente y que genere beneficios para todos”, afirmó.

El reclamo de Quintela se dio en paralelo a la reciente decisión de la Justicia riojana que ordenó suspender por 30 días las actividades vinculadas al proyecto Vicuña en territorio de La Rioja, ante la falta de presentación del estudio de impacto ambiental. La medida, que incluyó el freno al uso del camino de acceso y a cualquier actividad que pudiera generar impacto. Cabe mencionar que Vicuña dejó de usar el camino mencionado y utiliza transitoriamente uno por Iglesia y su operativa es normal.

Conflicto en expansión

El planteo de Quintela se produjo en un contexto de creciente tensión entre ambas provincias, tras la decisión judicial que frenó el proyecto Vicuña en territorio riojano por la falta de estudio de impacto ambiental.

En ese escenario, el gobernador decidió dar un paso más y llevar la discusión al plano institucional nacional, con un mensaje que buscó impactar más allá de la región. El reclamo abrió un nuevo frente político entre San Juan y La Rioja, con posibles derivaciones en el Congreso y en la relación entre ambos gobiernos provinciales.