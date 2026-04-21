El presidente de la Nación, Javier Milei, comunicó a través de sus redes sociales el envío de un proyecto de reforma electoral al Congreso, con el objetivo de que sea tratado durante el actual período legislativo.

La iniciativa incluye tres modificaciones centrales en el sistema electoral argentino: la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en el financiamiento de la política y la implementación de Ficha Limpia, un mecanismo orientado a establecer restricciones para la presentación de candidaturas.

En su mensaje, el mandatario expresó: “MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO. ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre”.

Además, agregó: “SE ACABÓ LA IMPUNIDAD. SE ACABÓ LA JODA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

Con el ingreso formal del proyecto, la propuesta deberá iniciar su recorrido legislativo en el Congreso de la Nación, donde será analizada por las distintas comisiones y bloques parlamentarios. La reforma se suma a otras iniciativas vinculadas al sistema político impulsadas por el Poder Ejecutivo desde el inicio de la gestión.