En medio de un escenario económico complejo a nivel nacional, San Juan logró sostener el nivel de empleo privado registrado apoyado en un factor clave: la minería. Así lo señala un informe de la Fundación Mediterránea, que advierte sobre una fuerte heterogeneidad en el mercado laboral argentino, donde solo algunas provincias consiguen resistir la tendencia general a la baja.

El estudio plantea que el empleo no evoluciona de manera uniforme en el país, sino que depende en gran medida de la estructura productiva de cada región. En ese contexto, identifica tres grandes motores que explican los casos de mayor dinamismo: Vaca Muerta en Neuquén, el complejo agropecuario en la zona pampeana y, en el caso del norte argentino, la minería.

Dentro de ese grupo, San Juan aparece como uno de los ejemplos más claros. La provincia no solo logró sostener sus niveles de empleo, sino que incluso registró incrementos vinculados directamente a la actividad minera, en un contexto donde la producción de bienes muestra caídas en gran parte del país.

El informe destaca que estas “excepciones” responden a ventajas comparativas específicas. En San Juan, la presencia de proyectos mineros en operación y en desarrollo genera un efecto directo en la demanda laboral, tanto en las empresas operadoras como en toda la cadena de proveedores y servicios asociados.

El contraste con otras regiones es marcado. Mientras algunas provincias dependen de sectores más golpeados por la recesión, San Juan logra amortiguar el impacto gracias a una actividad que mantiene niveles de inversión y perspectivas de crecimiento. En paralelo, otras jurisdicciones como Tucumán, Jujuy y Formosa muestran cierta estabilidad, pero apoyadas en el agro, no en la industria ni en la minería.

En cuanto al sector servicios, el informe describe un panorama mixto. Si bien en general predomina una tendencia contractiva, el comercio logró expandirse en aproximadamente la mitad de las provincias, evidenciando diferencias en el consumo según la región. Sin embargo, ese comportamiento no alcanza para compensar la caída en otras actividades.

En San Juan, en cambio, la minería funciona como un eje estructural que sostiene no solo el empleo directo, sino también la actividad económica en general. La expectativa por el desarrollo de grandes proyectos de cobre refuerza ese rol, con perspectivas de mayor generación de puestos de trabajo en los próximos años.

De este modo, en un país atravesado por el ajuste, San Juan se posiciona como uno de los distritos que logra sostener su mercado laboral gracias a un sector específico. La minería, en este escenario, no solo aparece como una oportunidad a futuro, sino como el principal sostén del empleo en el presente.