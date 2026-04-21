El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la extensión del alto el fuego con Irán, al tiempo que ratificó la continuidad del bloqueo a los puertos de Teherán. Según explicó, la medida busca sostener la presión sobre el régimen iraní mientras se desarrollan instancias de negociación diplomática.

“He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas”, expresó el mandatario en declaraciones difundidas a través de sus redes sociales. Además, señaló que la suspensión de operaciones responde a una solicitud de mediación internacional.

Trump indicó que la decisión fue adoptada tras recibir información sobre la falta de consenso interno en el gobierno iraní. En ese marco, sostuvo que la extensión del alto el fuego se mantendrá hasta que Irán presente una propuesta formal y avance el proceso de negociaciones.

En paralelo, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informó que, desde la imposición de restricciones en el estrecho de Ormuz, 28 buques que se dirigían o salían de puertos iraníes fueron obligados a regresar o desviarse de su ruta. La medida afecta una de las principales vías marítimas del comercio internacional.

Desde Irán, el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, calificó el bloqueo como “un acto de guerra y una violación del alto el fuego”. También denunció la retención de embarcaciones y tripulaciones en la región del golfo de Omán, y sostuvo que el país mantiene capacidad de respuesta frente a las restricciones.

La situación se desarrolla en un contexto de tensión diplomática y militar, con el foco puesto en la evolución de las negociaciones y en el impacto del bloqueo sobre el tránsito marítimo internacional.