El calendario 2026 ya está definido para implementar el cronograma de actividades de los Clubes Ambientales Escolares, por lo tanto, la fase de inscripciones estará abierta hasta el 29 de mayo próximo. La presentación de proyectos podrá realizarse desde el 6 de abril hasta el 30 de junio. Durante julio se llevará adelante la etapa de evaluación, y hacia el cierre del ciclo, del 26 de octubre al 16 de noviembre, se deberán presentar los informes finales.

El proceso comienza con la inscripción, instancia en la que los docentes pueden sumarse al programa a través de un formulario online. En esta etapa, el equipo de Educación Ambiental brinda acompañamiento para el armado de los proyectos. Además, se pueden solicitar capacitaciones sobre temáticas ambientales generales o sobre cómo formular los proyectos ambientales. Estas deben gestionarse de manera independiente con el área de educación ambiental.

Luego, se desarrolla la presentación del proyecto, que debe contar con una estructura clara que incluya datos como la fundamentación basada en un diagnóstico territorial, los objetivos y actividades, entre otros requisitos claves que se especifican en la guía “Diseño de proyectos ambientales escolares”.

Para su aprobación, los proyectos serán evaluados bajo los criterios de:

Coherencia del proyecto

Pertinencia en relación al contexto

Abordaje desde la educación ambiental integral

Incorporación de instancias de sensibilización, concientización y participación ciudadana

Una vez aprobados, los proyectos ingresan en la etapa de abordaje territorial. A partir de agosto, el equipo de Educación Ambiental recorre las escuelas para acompañar el desarrollo de las propuestas y brindar capacitaciones específicas según las temáticas trabajadas por cada club.

Finalmente, cada CAE deberá presentar un informe final donde se refleje el proceso llevado adelante, los resultados obtenidos y los aprendizajes alcanzados.

Es importante tener en cuenta que, para obtener la certificación, es obligatorio cumplir con las tres instancias principales: la inscripción, la presentación del proyecto y la entrega del informe final.

Para más información o consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al 2644 704252 o escribir al correo [email protected].

¿Qué son los Clubes Ambientales?

Los Clubes Ambientales Escolares (CAE) son espacios de participación dentro de las instituciones educativas —de nivel inicial, primario, secundario y de las distintas modalidades— donde estudiantes, docentes y la comunidad trabajan en conjunto en proyectos ambientales. Cada club impulsa propuestas situadas, pensadas desde la realidad de su escuela y su entorno, fortaleciendo el vínculo con la comunidad.

Esta iniciativa tiene un impacto directo en la comunidad a través de los proyectos, se generan hábitos y conocimientos que contribuyen a la formación de ciudadanos activos y responsables, y se promueven prácticas sustentables como la separación en origen o la conservación de flora y fauna nativa.

La educación ambiental trasciende el aula y se convierte en una herramienta concreta de transformación social. En 2025, más de 20.000 estudiantes formaron parte de los CAE’s, junto a 2.000 docentes y más de 250 proyectos, consolidando una red activa en toda la provincia.

Sumarse a los Clubes Ambientales Escolares es una oportunidad para que las escuelas de San Juan sean protagonistas del cambio, formando ciudadanos comprometidos con el cuidado del ambiente en el presente y el futuro de la provincia.