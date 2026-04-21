

El conflicto interno después de las declaraciones públicas del ministro de desregulación Federico Sturzenegger y del presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial escaló a una fase más crítica y preocupante para el personal.

Las autoridades confirmaron que se realizará un nuevo recorte de funciones y por lo tanto, se encaminan a dejar sin trabajo a 700 agentes técnicos, profesionales y administrativos del organismo público.

Esta información surgió luego de que finalizara el encuentro que se llevó a cabo entre el Consejo Directivo y funcionarios de primera línea del INTI. “La cantidad de bajas que se pide desde el Ministerio de Sturzenegger es muy superior a los 700 despidos, incluso ese número podría solo representar la mitad de lo que le exigen desde el Gobierno Nacional”, advierten.

El INTI viene siendo objeto de ensañamiento de parte del gobierno nacional. Los libertarios eliminaron la mayor parte de sus funciones como organismo contralor de la industria para traspasarlas al sector privado, al tiempo que el presupuesto se achicó sensiblemente.

El presidente del organismo habría dicho en la mencionada reunión que “si esos despidos se concretan no serán bajo su gestión, ya que ni él ni ninguno de sus funcionarios los van a firmar. El acuerdo no era éste, sí bajar servicios, pero no despedir”.

Días atrás, la diputada nacional Julia Strada explicó de esta manera lo que viene sucediendo en el organismo. “Se dispuso la cesación de más de 900 ofertas tecnológicas que el Instituto brindaba al entramado productivo. No es un hecho aislado, es una política sistemática de desarticulación. Al mismo tiempo se asfixia su funcionamiento operativo. No se pagan viáticos, lo que impide a los equipos técnicos realizar visitas a empresas, una instancia central para la prestación y desarrollo de servicios”, explicó.

“En paralelo, se paraliza la vinculación institucional. No se promueven nuevos convenios y los existentes se suspenden, se dejan caer o directamente se anulan. Desde junio de 2024 se recortan o modifican líneas de trabajo a razón de una o dos por mes. En octubre de 2025 se cesaron las competencias del Servicio Argentino de Calibración. En diciembre, mediante la Resolución 213/25, el organismo dejó de cumplir funciones en metrología legal, calibración y aprobación de modelos de instrumentos de medición. El país de Milei prescinde de la industria. Por eso busca desmantelar una herramienta clave para la innovación, la asistencia técnica y el desarrollo industrial como el INTI”, agregó.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es el principal cruzado contra el INTI. Se jacta de haber dado de baja “casi un millar de servicios que proveía el Instituto”. “Para empezar, estos servicios no revestían el carácter de servicios públicos, no tenían ninguna especificidad particular (por ejemplo, testear la durabilidad de una alfombra) sino que eran insumos industriales como cualquier otro. Sencillamente, no se entiende porque en algún momento se decidió que los hiciera el Estado”, argumentó.

Además, se burló del INTI llamándolo “Instituto Nacional de Trabas Industriales”: “liberando trabas y demoras, y cuidando el dinero del contribuyente que vuelve en menos impuestos para todos, es que vamos a desarrollar una industria”.

En cambio, Enrique Mario Martínez, director del INTI durante el período 2002-2011, considera que “el INTI tiene más de 70 años de colaboración con todo tipo de industria argentina; ha sido buscado para ser imitado por todo país latinoamericano, incluso Brasil; se ha asociado a tareas de desarrollo con Europa y Japón”.

Entre los servicios que están pasando a manos privadas están los siguientes: control para la trazabilidad del ganado desde el nacimiento hasta la faena y comercialización; controles sobre el acero y materiales ferrosos y no ferrosos; controles para radiadores de aluminio, colectores solares y placas cerámicas y se eliminó el carácter regulador del Estado para todos los instrumentos de medición y se coloca al sector privado como máxima autoridad regulatoria.

Además, se suspendió la certificación obligatoria en la comercialización de cubiertas y cámaras neumáticas de bicicletas, se cerraron controles y auditorias industriales para caucho y rodajes, se eliminó el CHAS (Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad), se eliminaron controles para instalaciones eléctricas y tableros compensados de madera y se desregularon normativas vinculadas al control de tanques fijos de almacenamiento, medidores de petróleo, sus derivados y otros líquidos distintos del agua.



