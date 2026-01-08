El camino rumbo al Mundial 2026 ya está en marcha y, aunque todavía restan meses de competencia, el presente permite empezar a proyectar la posible lista definitiva de la Selección argentina. Lesiones, rendimientos y apariciones inesperadas pueden modificar el panorama, pero con la foto actual se puede trazar un mapa claro de prioridades para el cuerpo técnico.

Argentina integrará el Grupo J y debutará el martes 16 de junio ante Argelia, en el Kansas City Stadium, desde las 22. Luego enfrentará a Austria el lunes 22 en el Dallas Stadium, a las 14, y cerrará la fase de grupos el sábado 27 frente a Jordania, nuevamente en Dallas, desde las 23. En ese contexto, ya comienzan a perfilarse nombres fijos, otros que pelean por un lugar y algunos que hoy parecen lejos del Mundial.

Los que hoy parecen confirmados

Hay un núcleo de futbolistas que, salvo imprevistos, tienen el boleto prácticamente asegurado. En el arco, Emiliano Martínez continúa como dueño absoluto, con Gerónimo Rulli como alternativa de confianza.

En defensa, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico conforman una base sólida, con liderazgo y experiencia mundialista.

El mediocampo mantiene su columna vertebral con Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. A ellos se suman Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás Paz, futbolistas bien considerados por el cuerpo técnico.

En ofensiva, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez aparecen como piezas inamovibles, mientras que Nicolás González y Thiago Almada completan un grupo que ya conoce el funcionamiento del equipo.

Los que pelean por los últimos lugares

La mayor competencia se da en los últimos seis cupos. Walter Benítez corre con ventaja para ser el tercer arquero. En defensa, Juan Foyth, Leonardo Balerdi, Facundo Medina y Marcos Senesi disputan lugares, al igual que Marcos Acuña y Valentín Barco, en una pulseada entre experiencia y juventud.

En el mediocampo, Exequiel Palacios sigue en carrera, aunque su continuidad será clave. Franco Mastantuono asoma como una apuesta a futuro, mientras que José Manuel López gana terreno como posible alternativa ofensiva.

Los que hoy están lejos del Mundial

Hay nombres de peso que actualmente aparecen relegados. Paulo Dybala es el caso más resonante, afectado por lesiones y falta de continuidad. Matías Soulé y Joaquín Panichelli aún no lograron dar el salto definitivo, y Alan Varela compite en un puesto con fuerte sobrepoblación.

Otros futbolistas como Valentín Gómez, Equi Fernández, Claudio Echeverri, Valentín Carboni y Alejandro Garnacho cuentan con proyección, pero todavía no se consolidaron en el radar principal. Ángel Correa sigue cerca, aunque sin continuidad en las convocatorias, mientras que Emiliano Buendía, Agustín Rossi y Aarón Anselmino hoy aparecen muy lejos de la lista.

Nada está definido, pero el reloj ya empezó a correr. El Mundial 2026 se acerca y la Selección argentina comienza a delinear el grupo que buscará volver a competir en lo más alto del fútbol mundial.