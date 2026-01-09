Una empleada doméstica le robó a su patrona y la descubrieron por las cámaras

Una mujer de 51 años fue detenida tras ser registrada por las cámaras de seguridad mientras robaba en la casa donde trabajaba. El hecho ocurrió en el barrio Las Lajas 2, Chimbas, en la vivienda de una joven de 35 años.

La empleada, quien se había ganado la confianza de los propietarios tras meses de servicio, aprovechó un descuido para sustraer más de 100 mil pesos de una cartera que se encontraba en la cocina.

Gracias a las filmaciones, el personal policial logró identificar a la autora y concretó su aprehensión en su domicilio del barrio 7 de Septiembre. Durante la intervención, los efectivos hallaron el dinero en poder de la acusada y realizaron la restitución inmediata a la víctima. Debido a la contundencia de las pruebas, se inició un procedimiento de flagrancia.