Rescataron a un perro encadenado rodeado por los incendios en Chubut

En el corazón del infierno que consume Puerto Patriada, donde el aire es ceniza y el horizonte es fuego, un grupo de brigadistas protagonizó este miércoles un rescate que devolvió, por un instante, la fe en medio de la desolación. Encontraron a un perro exhausto, deshidratado y temblando, encadenado a los escombros de una vivienda ya arrasada por las llamas. La escena, capturada en imágenes que rápidamente dieron la vuelta a la Comarca Andina, se convirtió en el símbolo más crudo y conmovedor de una catástrofe que ha calcinado 2.200 hectáreas y forzado la evacuación de más de 3.000 personas.

"Le dieron agua, lo mojaron para bajarle la temperatura corporal y lo retiraron de la zona de peligro, en una maniobra tan urgente como conmovedora", relataron los rescatistas a ADNSUR. Este acto de salvataje refleja el drama paralelo que viven incontables animales, silenciosas víctimas de un desastre que no discriminó.

El rostro humano de la tragedia: pérdidas, angustia y sospechas

Mientras los brigadistas trabajan contrarreloj construyendo cortafuegos y protegiendo viviendas, los testimonios personales dibujan el costo humano de la tragedia. Rocío Brizuela, vecina de la comunidad mapuche Lorenzo Pulgar Huentuquidel, relató a Diario Río Negro el momento en que el humo la obligó a huir con su madre de 67 años, quien enfrenta un cáncer de mama y tiene discapacidad visual. “Dos caballitos murieron calcinados y me falta un perro. Estoy llamándolo con la esperanza de que vuelva”, expresó con angustia, una historia que se repite en decenas de familias.

Tras la evacuación masiva, la investigación judicial dio un giro contundente. La Fiscalía de Lago Puelo descubrió gases inflamables compatibles con acelerantes en el punto de origen del incendio, descartando un desperfecto eléctrico y apuntando hacia una acción humana intencional.

Acusaciones políticas y una recompensa millonaria

Este hallazgo encendió la mecha de una fuerte controversia política. Tanto el Gobierno Nacional como el provincial señalaron la presencia de “grupos radicalizados” en la zona. El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, emitió un comunicado haciendo alusión a “grupos terroristas”, identificándolos con comunidades mapuches y vinculándolos con “terrorismo ambiental”.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue más allá, hablando de “violentos, con delirios revolucionarios y anarquistas que cometen estos delitos para repeler el turismo, generar caos y sembrar miedo”. En respuesta, ofreció una recompensa de $50 millones por información que lleve a los responsables y exigió la incorporación de la figura del ecocidio en el Código Penal.