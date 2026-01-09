El jueves, el Emirates Stadium albergó el cierre de la jornada 21 de la Premier League con un empate sin goles entre Arsenal y Liverpool. El equipo de Mikel Arteta, que llegaba como único líder con la intención de estirar su ventaja de local, no logró imponer condiciones frente a un rival que se mostró ordenado pero careció de profundidad ofensiva.

El desarrollo del encuentro no cumplió con las expectativas iniciales debido a la falta de efectividad en el ataque, dejando un sabor amargo para ambos conjuntos.

Pese a la paridad, los Gunners se mantienen en lo más alto de la clasificación, aunque ahora su diferencia es de apenas seis puntos respecto al Manchester City y al Aston Villa.

Con 17 fechas todavía por disputarse, el margen de error para el puntero es cada vez menor en una lucha por el título que promete ser apasionante hasta el final. No se registraron declaraciones de los protagonistas tras el encuentro en las fuentes consultadas.