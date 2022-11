Los Aguiluchos son un equipo juvenil de básquet adaptado. Jóvenes de entre 12 y 18 años con diferentes discapacidades motrices se suben a la silla de ruedas y salen a darlo todo a la cancha.

Coordinados por el profe Javier Salvador Pes Chiavassa los sábados a la mañana no son un día cualquiera. Allí el Club Urquiza se convierte en el templo de las oportunidades.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Este programa inició en 2014, desde ese año acompaña e incentiva a jóvenes a superarse y ser mejores, pero sobre todo a ganar autonomía. Eso se ve en el campo. Todos, tanto profesores como jugadores, se sientan en la silla y lo dan todo.

Lejos de la condescendencia de tratar con diferencia o “con cuidado”, los profesores asumen su rol y acompañan a que lleguen a su mejor versión. Los chicos hacen ejercicios para soltarse, pero la mejor parte viene en los entrenamientos.

Ver cómo toman velocidad, cómo se desafían entre ellos, es un acontecimiento en sí. Javier explica que “los valores del deporte son para todos iguales. Compañerismo, educación y disciplina, pero en el caso de los chicos es ganar autonomía. Porque son ellos los que juegan el partido y esa autonomía no sólo es en la cancha, también fuera. Como ellos viajan se tienen que aprender a mover solos, muchos incluso usan pañales y ellos también se encargan de eso. La idea es que se muevan solos cuando no tengan un familiar que los pueda asistir, porque los chicos van a seguir creciendo”.

En cada encuentro se escuchan las sillas chocar, cómo se piden la pelota, es un juego físico y mental, porque moverse en la silla demanda pensar los movimientos, anticiparse y jugar con rapidez. Ver cómo el espíritu competitivo los empuja a ser más rápidos, más tenaces, más ágiles mentalmente es un cambio que sólo se aprecie en la cancha.

Publicidad

Después de terminar los entrenamientos, los chicos vuelven con sus familias. Algunos cambian de silla, otros toman su andador o se ajustan los bastones para levantarse y compartir el desayuno pospartido.

Como parte del programa, Javier agrega que “esto no lo hago solo, es para devolverle algo a la sociedad, creo que lo aprendí de mis viejos, porque mis hermanos son iguales. Todo lo que me ha dado la sociedad, desde la educación pública a las oportunidades, me permiten ser quien soy. Es aportar un granito de arena”.

En caso de ganar, Javier comentó que el dinero iría destinado a comprar material deportivo. “Lo más caro son las sillas, pero todo suma, desde pelotas a camisetas, o algún traslado que siempre es una inversión”.

EL CERTAMEN

La de Javier y el equipo de básquet es una de las diez historias semifinalistas del premio Sanjuanino Solidario, una iniciativa que por sexto año consecutivo llevan adelante DIARIO HUARPE Y BROKER ANDINO para destacar a esas almas generosas que trabajan incansablemente por los demás. Este año, quien resulte ganador recibirá un incentivo económico a su causa de $250.000, y quienes lleguen a la final ganarán $50.000, también.

¿Cómo se seleccionaron las diez historias? Luego de un periodo de postulación, en el que cualquier sanjuanino pudo inscribir a su candidato, un comité se encargó de analizar cada uno de los 400 casos que llegaron la redacción de DIARIO HUARPE. Del total, las más inspiradoras fueron seleccionadas para su difusión, una etapa importante, ya que se da a conocer a través de los medios de comunicación la loable labor que llevan adelante estos valiosos sanjuaninos.

¿Cómo sigue el proceso? Finalizada la etapa de difusión de las diez historias, comenzará el periodo de votación en el que será el público, a través de la página de DIARIO HUARPE y WhatsApp, el que elegirá a los cuatro finalistas. La gran final, en donde se conocerá al ganador, se llevará a cabo el 16 de diciembre en vivo, a través del programa Yo Te Invito, que se emite por Telesol.