Omar llegó a destino: unió San Juan y Neuquén en bicicleta para demostrar que en el párkinson hay esperanza

Omar Rojas es un sanjuanino que este sábado cumplió una promesa que hizo hace años, incluso antes de enterarse de que tenía párkinson. En ese tiempo le dijo a un compañero del servicio militar que antes de que se retirara lo iba a visitar en Neuquén, donde reside. Hace 14 años se enteró que tenía la enfermedad, pero eso no lo detuvo y en este 2021 cumplió su promesa y llegó a destino, la casa de su amigo en Junín de los Andes.

El hombre hizo esto para demostrarles a quienes tienen el mismo diagnóstico que él que hay esperanza y que no se desalienten. Para ello recorrió los 1.200 kilómetros que separan San Juan de esa provincia en su bicicleta.

Partió el domingo 14 de noviembre y esta tarde llegó a su ansiado destino. En el camino tuvo varios contratiempos, pero también ayudas inesperadas que lo alentaron a seguir adelante.

Foto: gentileza.

Uno de los peores días los vivió en Chosmalal donde en una zona de la ruta que es de tierra se cayó varias veces y hasta pinchó su bicicleta. Este tramo tenía pensado hacerlo en una todoterreno, pero al final solo contó con su bici de ruta.

Este sábado arribó a Junín de los Andes, donde lo esperaban dos de sus hijos y hasta tuvo un recibimiento de sus compañeros militares. Además, pudo juntarse con su querido amigo y cumplir la promesa que le había hecho hace tantos años.

Foto: gentileza.

El sanjuanino aún no sabe cómo va a volver. No tiene a nadie que viaje hacia la provincia y lo traslade en auto por lo que su viaje deberá ser en colectivo, aunque no cuenta con el dinero suficiente para comprar el pasaje. Es por esto que desde una asociación que reúne a personas con párkinson comenzaron una colecta para recaudar dinero y poder comprar el pasaje para que Omar vuelva a su provincia natal.

Foto: gentileza.

Para ayudar: CBU:0110785430078501340283. También se pueden contactar por redes con la Asociación Civil Párkinson San Juan.