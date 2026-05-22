La revelación en la Fórmula 1 que rompió la ilusión de Jack Doohan

El mundo de la Fórmula 1 se vio sacudido por rumores que ponían en duda la continuidad de Esteban Ocon en la escudería Haas. Desde su salida de Alpine, donde fue reemplazado por Franco Colapinto, Jack Doohan se desempeña como piloto de reserva en el equipo estadounidense, pero los resultados recientes alimentaron versiones sobre su posible regreso a la titularidad.

La brecha de rendimiento entre los actuales corredores del equipo es marcada, ya que mientras Oliver Bearman acumuló 17 puntos en esta temporada 2026, el francés Ocon apenas logró una unidad.

Frente a las especulaciones de que el equipo podría desprenderse de él para darle pista al joven australiano, Ocon rompió el silencio antes del Gran Premio de Canadá. Según declaraciones publicadas por The Race, el piloto se mostró muy molesto y aseguró que "Es una tontería. ¡Es increíble!". El corredor desestimó cualquier crisis interna y remarcó que "Todo es inventado".

Sobre su relación con el director de la escuadra, explicó que "conozco a Ayao Komatsu (director de Haas) desde hace mucho tiempo. Tengo una excelente relación con él. Siempre ha sido así y no hay nada de cierto en lo que la gente está diciendo".

El deportista fue categórico al defender su lugar en la grilla y sostuvo que "Eso no es cierto en absoluto". Además, hizo hincapié en su presente al afirmar que "Estoy concentrado en lo que tengo que hacer, en el trabajo con el equipo. Estoy comprometido durante todo el año. Tengo un contrato con el equipo. Es increíble cómo se han descontrolado las cosas". La situación generó un profundo malestar en el piloto galo, quien siente que la información infundada cruzó los límites profesionales.

Ocon compartió su costado más sensible al confesar que "Obviamente, soy humano, así que esto me afecta de alguna manera. Afecta a mi familia, afecta a los patrocinadores que cuentan conmigo y me apoyan desde hace muchas carreras y temporadas. Es decepcionante ver cómo se puede dañar tanto la reputación de un piloto en dos o tres días, sin fundamento alguno".

Con visible enojo, agregó que le duele "y que esta gente se salga con la suya sin ningún problema. Simplemente inventan historias, te echan toda la culpa y a ellos les da igual". Para finalizar su descargo, sentenció que "Es una locura". Mientras tanto, el cronograma oficial marca que la acción en Canadá iniciará este viernes 22 de mayo con las prácticas y la clasificación sprint, culminando con la carrera del domingo 24.