Figuritas y lavado: el negocio ilegal que también podría alcanzar a Panini

El mismo mecanismo de lavado de dinero detectado con cartas Pokémon podría trasladarse fácilmente al universo de las figuritas y álbumes coleccionables de Panini, especialmente en eventos de alta demanda como los Mundiales de fútbol. La lógica detrás de la maniobra es similar: transformar dinero ilícito en bienes físicos pequeños, transportables y difíciles de valuar con precisión.

A diferencia de las cartas Pokémon —que funcionan como un mercado global permanente— las figuritas Panini tienen un comportamiento más estacional, aunque ciertos ejemplares raros, sobres cerrados o álbumes completos pueden alcanzar valores elevados entre coleccionistas privados. En Argentina y otros países latinoamericanos existen mercados paralelos activos en redes sociales, grupos de Facebook, Telegram y plataformas de reventa donde muchas operaciones se realizan en efectivo o mediante transferencias informales.

Cómo funcionaría el esquema

Los especialistas en delitos financieros explican que el lavado suele tener tres etapas: colocación, estratificación y reintegración. Aplicado a figuritas Panini, el circuito podría funcionar de la siguiente manera:

Compra masiva con dinero ilícito

Una organización adquiere grandes cantidades de cajas selladas, figuritas difíciles, ediciones especiales o álbumes completos utilizando dinero en efectivo. Creación artificial de valor

A través de publicaciones online, operaciones simuladas o reventas entre cuentas vinculadas, se inflan los precios de determinadas figuritas “raras”. Esto se parece al “wash trading” detectado en mercados NFT y coleccionables digitales. Reventa en circuitos legales

Posteriormente, el material se vende en plataformas legítimas o ferias de coleccionismo. El dinero obtenido aparece como ingreso legal derivado de actividades de colección o reventa. Justificación patrimonial

El poseedor puede argumentar ganancias provenientes del mercado coleccionable, un sector donde las valuaciones suelen ser subjetivas y difíciles de auditar.

Por qué las figuritas pueden ser útiles para el lavado

Las figuritas y sobres presentan varias características atractivas para organizaciones criminales:

Son fáciles de transportar.

Ocupan poco espacio.

Pueden almacenarse durante años.

Existen mercados internacionales de coleccionistas.

Hay escasa regulación específica.

El valor depende de la rareza y demanda, no de precios oficiales.

En productos Panini vinculados a Mundiales, además, existe un fuerte componente emocional y especulativo. Durante Qatar 2022 y ahora rumbo al Mundial 2026 se registraron reventas masivas, faltantes artificiales y operaciones online sin demasiados controles.

El problema de las valuaciones

Uno de los puntos más sensibles es la dificultad para determinar cuánto “vale realmente” una figurita. Una pieza considerada común puede venderse por pocos pesos, mientras una edición limitada, un error de impresión o una figurita difícil puede multiplicar su valor dependiendo del mercado y el momento.

Ese margen de subjetividad es precisamente lo que vuelve atractivo al coleccionismo para maniobras financieras. El mismo fenómeno fue detectado en cartas Pokémon, NFT y otros activos alternativos donde el precio depende de acuerdos privados entre compradores y vendedores.

Un mercado cada vez más profesionalizado

El coleccionismo dejó hace tiempo de ser únicamente un hobby infantil. En los últimos años crecieron las empresas de grading —que certifican el estado de cartas y figuritas—, las subastas online y las comunidades de inversión en memorabilia deportiva.

Incluso en redes sociales argentinas ya aparecen publicaciones de sobres cerrados, figuritas difíciles o álbumes completos vendidos como “activos de colección”.

Por ahora no existen causas judiciales relevantes vinculadas específicamente al lavado de dinero con figuritas Panini. Sin embargo, los antecedentes detectados con cartas Pokémon en Europa y Japón muestran cómo cualquier mercado coleccionable con alto movimiento de efectivo y valuaciones variables puede transformarse en una herramienta útil para blanquear capitales.