El automovilismo argentino sigue pendiente de la evolución de Juan Cruz Yacopini, quien en las últimas horas presentó signos positivos de recuperación tras el grave accidente que sufrió días antes del inicio del Rally Dakar 2026. El piloto mendocino permanece internado en Mendoza y su estado continúa siendo delicado, aunque con avances alentadores según los últimos partes médicos.

Yacopini había protagonizado un fuerte accidente mientras disfrutaba de una jornada recreativa junto a familiares y amigos en el embalse El Carrizal, en Mendoza. Según trascendió, el piloto se arrojó al agua en una zona de poca profundidad y sufrió un fuerte golpe que le provocó politraumatismos y compromiso medular.

Tras ser trasladado de urgencia a un centro médico, el deportista permaneció en terapia intensiva bajo sedación. Sin embargo, en las últimas horas la Clínica de Cuyo informó que el piloto “está lúcido y responde”, además de haber podido abandonar la asistencia respiratoria mecánica, un dato que fue recibido con alivio tanto por su entorno como por el ambiente del rally raid internacional.

En medio de la preocupación, el equipo Toyota Gazoo Racing South Africa expresó públicamente su apoyo al argentino y destacó la fortaleza de Yacopini para afrontar este momento. A través de mensajes difundidos en redes sociales y medios especializados, integrantes de la estructura deportiva enviaron fuerzas al mendocino y a toda su familia.

También hubo muestras de afecto de parte de pilotos, copilotos y referentes del Dakar. Uno de los mensajes más destacados fue el de su navegante español, Daniel Oliveras, quien expresó su acompañamiento y remarcó el vínculo humano que construyeron durante las últimas temporadas dentro del equipo Toyota.

El accidente obligó a Yacopini a bajarse del Dakar 2026 cuando llegaba como uno de los pilotos sudamericanos con mayores expectativas. El mendocino venía de conquistar la Copa Mundial FIA de Bajas y atravesaba el mejor momento de su carrera deportiva.

A sus 26 años, el piloto se había consolidado como una de las grandes figuras argentinas del rally raid internacional. En las últimas ediciones del Dakar logró destacadas actuaciones a bordo de una Toyota Hilux y había alcanzado el séptimo puesto en la clasificación general en 2023 y 2025.

Mientras continúa internado y bajo observación médica, el mundo del automovilismo permanece atento a la evolución del mendocino. Por ahora, las señales positivas alimentan la esperanza de una recuperación favorable para uno de los grandes representantes argentinos del rally internacional.