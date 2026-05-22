La NASA volvió a captar la atención del mundo con un curioso descubrimiento en Marte. Científicos de la agencia espacial estadounidense difundieron imágenes de una extraña formación rocosa que llamó la atención por su particular apariencia: una especie de “sándwich” compuesto por capas de piedra superpuestas.

El hallazgo fue realizado por el rover Perseverance, el vehículo robótico que desde 2021 recorre el cráter Jezero con la misión de investigar la geología marciana y buscar indicios de vida microbiana antigua. Las imágenes fueron tomadas mientras el robot analizaba estructuras sedimentarias en una zona considerada clave para comprender el pasado del planeta rojo.

La roca despertó rápidamente comparaciones en redes sociales debido a su forma poco habitual. En las fotografías se observan varias capas horizontales comprimidas entre sí, lo que generó comentarios humorísticos sobre su parecido con un sándwich gigante hecho de piedra. Sin embargo, los científicos explicaron que la estructura tiene un enorme valor geológico.

Especialistas de la NASA señalaron que este tipo de formaciones podrían haberse originado por procesos sedimentarios ocurridos hace miles de millones de años, cuando Marte todavía tenía agua líquida en su superficie. Las capas visibles permitirían reconstruir cambios climáticos y ambientales ocurridos en distintas etapas de la historia marciana.

El rover Perseverance utiliza cámaras de alta resolución y herramientas científicas capaces de analizar minerales, composición química y texturas de las rocas. Parte de su misión consiste en recolectar muestras que podrían ser trasladadas a la Tierra en futuras misiones espaciales para ser estudiadas con mayor precisión.

No es la primera vez que imágenes captadas en Marte generan asombro o interpretaciones curiosas. En distintas oportunidades, usuarios de internet encontraron similitudes entre formaciones marcianas y objetos cotidianos, animales o rostros humanos, un fenómeno conocido como pareidolia, donde el cerebro interpreta formas familiares en estructuras naturales.

A pesar del tono viral que tomó el descubrimiento, la NASA destacó que cada nueva formación analizada aporta datos fundamentales para comprender cómo evolucionó Marte y si el planeta pudo haber albergado vida en algún momento de su historia. El cráter Jezero, donde trabaja Perseverance, es especialmente relevante porque se cree que allí existió un antiguo lago y un delta fluvial.

La misión Perseverance representa uno de los proyectos científicos más ambiciosos de la exploración espacial moderna. Además de estudiar el suelo marciano, el rover también puso a prueba tecnologías que podrían utilizarse en futuras misiones tripuladas al planeta rojo.

Mientras tanto, las imágenes del “sándwich de piedras” continúan recorriendo redes sociales y medios de todo el mundo, combinando curiosidad popular con uno de los grandes desafíos científicos de la actualidad: descubrir si alguna vez hubo vida más allá de la Tierra.